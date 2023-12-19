ما هو سبب توقف ارتفاع سعر البيتكوين؟

خلال الأسبوع الماضي، سجلت عملة البيتكوين (BTC) ارتفاع ملحوظ، تجاوزت خلاله حاجز 44,000 دولار.

بعدها، واجهت العملة مقاومة قوية عند مستوى 45,000 دولار، مما أدى إلى انخفاض السعر دون هذا المستوى.

بحسب تحليل صادر عن محلل في منصة تحليل بيانات سوق الكريبتو “CryptoQuant”، يُعتقد أن جني الأرباح من قِبل فئة معينة من المستثمرين كان له دور رئيسي في هذا التراجع.

في سياق تحليل البيانات الخاصة بالبيتكوين، أوضح المحلل “يونس” من “CryptoQuant” أنه بعد اختراق سعر البيتكوين لمستوى المقاومة البالغ 40,000 دولار، قام كل من حاملي العملة على المدى القصير ومجموعة المستثمرين الذين يحتفظون بعملاتهم الرقمية لمدة تتراوح بين 6 إلى 18 شهرا بتحركات لجني الأرباح.

كانت هذه الخطوات واضحة في مؤشر Bitcoin Binary Coin Days Destroyed (CDD)، وهو مقياس يقيم كمية العملات التي ظلت غير مستخدمة لفترة طويلة.

يتم حساب هذا المؤشر بناء على القيمة الإجمالية لعدد الأيام التي مرت بين تاريخ إصدار العملة وتاريخ إنفاقها.

الزيادة في “Binary CDD” تشير إلى أن كمية كبيرة من البيتكوين التي تم تخزينها لفترة طويلة نسبيا قد تم إنفاقها.

تؤكد هذه البيانات التوجه نحو جني الأرباح، حيث أن غالبية حاملي البيتكوين حققوا أرباح.

ظلت نسبة الربح من إنفاق البيتكوين أعلى من واحد لفترة طويلة، مما يشير إلى أن نحو 90٪ من حاملي البيتكوين حققوا أرباح.

وفيما يتعلق بجني الأرباح من قبل المعدنين والحيتان، لوحظ أن حاملي البيتكوين على المدى القصير قاموا ببيع عملاتهم الرقمية بمكاسب عالية، بينما قام حاملو البيتكوين على المدى الطويل بتفريغ عملاتهم قبل الانخفاض في سعر العملة المشفرة من 44,000 دولار.

هذا وكشفت CryptoQuant في تقريرها الأسبوعي الأخير عن ضغوط بيع من جانب عمال المعدنين والحيتان في سوق العملات المشفرة.

حيث أشارت إلى مستويات البيع المرتفعة من المعدنين في الأسبوع الماضي إلى أنهم باعوا أصولهم عندما ارتفعت البيتكوين إلى 44,000 دولار، بمتوسط هامش ربح قدره 40٪.

على الرغم من أن السوق الهابطة أصبحت الآن من الماضي وتحسنت ظروف السيولة في سوق العملات المشفرة، إلا أن سعر البيتكوين لا يزال يتأرجح حول 41 ألف دولار إلى 43 ألف دولار.

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