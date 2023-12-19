سوق ’OKX‘ للرموز غير القابلة للاستبدال تتصدر سوقي ’Blur‘ و’OpenSea‘ في حجم التداول اليومي

تام شمس - الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 12:51 مساءً - تجاوزت زراع الرموز غير القابلة للاستبدال لبورصة العملات المشفرة ’أو كي إكس‘ (OKX) حجمَ التداول على مدار 24 ساعة في الأسواق البارزة الأخرى للرموز غير القابلة للاستبدال مثل ’أوبن سي‘ (OpenSea) و’بلور‘ (Blur) و’ماجيك إيدن‘ (Magic Eden).
في 18 ديسمبر، سجَّل سوق (OKX) للرموز غير القابلة للاستبدال حجمَ تداول يومي يبلغ نحو 50 مليون دولار عند الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت العالمي الموحَّد، وفقاً لمتتبِّع بيانات التطبيقات اللامركزية ’داب رادار‘ (DappRadar).
في وقت كتابة هذا التقرير، انخفض حجم تداول المنصة إلى 35 مليون دولار. ومع ذلك، ما يزال سوق أو كي إكس للرموز غير القابلة للاستبدال (OKX NFT Marketplace) متقدِّماً على منافسيه ’أوبن سي‘ و’بلور‘ و‘ماجيك إيدن‘، التي يبلغ حجم تداولها المشترك على مدار 24 ساعة نحو 24 مليون دولار.
ارتفع حجم تداول سوق الرموز غير القابلة للاستبدال مع تقديمه لتداول أوردينالز البيتكوين (Bitcoin Ordinals). إذ تُظهر بيانات متتبع الرموز غير القابلة للاستبدال، ’كريبتو سلام‘ (CryptoSlam)، أنَّ شبكة البيتكوين شهدت أسبوعاً هائلاً، حيث بلغ حجم مبيعاتها 367 مليون دولار، متجاوزة شبكتي إيثيريوم وسولانا، اللتين حقَّقتا 91 مليون دولار في حجم التداول الأسبوعي مجتمعتين.
وقد جاء التحوُّل في حجم مبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال للبيتكوين في وقتٍ مبكِّر من 12 ديسمبر عندما بلغ حجم مبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال اليومية لشبكة البيتكوين 24 مليون دولار، تليها إيثيريوم بنحو 16 مليون دولار وسولانا بنحو 6 ملايين دولار.
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بصرف النظر عن الأوردينالز، شهدت المساحة الأوسع نطاقاً أيضاً للرموز غير القابلة للاستبدال عودة مماثلة، حيث اقترب الحجم الجماعي للمساحة من مليار دولار في نوفمبر. خلال ذلك الشهر، ارتفع متوسط قيمة معاملات الرموز غير القابلة للاستبدال بنسبة 114٪، حيث ارتفع من 126 دولاراً إلى 270 دولاراً، ما يشير إلى أنَّ المستخدمين أكثر استعداداً لإجراء صفقات ذات قيمة أعلى مما كانوا عليه في الأشهر السابقة.
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Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.