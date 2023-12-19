عملة البيتكوين ترتفع بنسبة 150٪ في عام 2023، لكن أداء هذه الشركات كان أفضل حسب تقرير Matrixport

في تطور لافت في عالم العملات المشفرة، قدمت شركة Matrixport، الرائدة في مجال الخدمات المالية، تقرير يقدم رؤى ثاقبة حول أداء الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية والمدرجة في البورصات.

كشف التقرير عن تفوق هذه الكيانات على البيتكوين من حيث العوائد السنوية حتى الآن.

ارتفاع قيمة البيتكوين بنسبة 150% مقابل ارتفاع بنسبة 266% لشركات العملات المشفرة:

شهد عام 2023 أداء متميز للبيتكوين، حيث تجاوزت نسبة نموه مؤشر ناسداك بشكل ملحوظ.

سجلت عملة البيتكوين نموا بنسبة +150%، في حين حقق مؤشر ناسداك نموا بنسبة +53%.

على الرغم من الأداء القوي للبيتكوين، فقد سجلت مجموعة من شركات تعدين البيتكوين المدرجة وأخرى في مجال الأصول الرقمية، مثل كوين بيس، عائدات بنسبة 266%.

يبرز هذا الأداء المتفوق بأكثر من 110% على البيتكوين ديناميكيات شركات تعدين البيتكوين وتأثرها الشديد بتقلبات أسعار العملات المشفرة.

الاستثمار في شركات تعدين البيتكوين المدرجة في البورصة:

أشار تقرير Matrixport السابق إلى الفرص الاستثمارية في شركات تعدين البيتكوين المدرجة.

وجد التحليل أنه في حال وصول البيتكوين إلى أعلى مستوياته القياسية الجديدة عند 70,000 دولار، قد يحقق المستثمرون في الأصل نفسه عائدا يقارب 167%.

ومع ذلك، تقدم مجموعة متنوعة من شركات تعدين البيتكوين المدرجة، مثل HIVE Digital وBitfarms وIris Energy، فرصا لتحقيق مكاسب أكبر.

كانت هذه الكيانات تتداول بخصم يقدر بـ33% استنادا إلى سعر البيتكوين وقت إعداد التقرير، مع إمكانية تحقيق ارتفاع بنسبة 52%.

وفقا لـ “ماركوس ثيلين”، رئيس قسم الأبحاث في “Matrixport”، يشير التحليل إلى أن قيمة هذه الأسهم يمكن أن تزيد بنسبة 97% إذا عادت البيتكوين إلى مستوى 30,000 دولار، وتصل إلى زيادة بنسبة 572% إذا وصلت البيتكوين إلى 70,000 دولار.

تطورات مثيرة في النظام البيئي للبيتكوين وصعود سولانا:

سلط تقرير Matrixport الضوء على تطور مهم آخر في النظام البيئي للبيتكوين، وهو الارتفاع الكبير في رسوم المعاملات، جزئيا بسبب شعبية Ordinals المتزايدة.

ساهمت هذه الظاهرة في زيادة إيرادات شركات تعدين البيتكوين، حتى في فترات تراجع أو استقرار أسعار البيتكوين، بفضل الارتفاع في رسوم المعاملات.

في سياق أوسع لسوق العملات المشفرة، أشار التقرير إلى تفوق سولانا على معظم الرقمية الرقمية للطبقة الأولى والثانية.

وعلى أساس معدل المخاطرة، سجلت البيتكوين أداء أفضل من الايثيريوم، المنافس الأقرب لها، حيث حققت الايثيريوم زيادة بنسبة +83% منذ بداية العام حتى الآن.

تتوقع الشركة مستقبل مشرق للبيتكوين، حيث تتنبأ بوصول سعرها إلى 63,140 دولار بحلول أبريل 2024، وتطمح للوصول إلى 125,000 دولار بحلول نهاية العام.

يدعم هذا التوقع البيانات التاريخية والعوامل الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى التأثير المتوقع لحدث تنصيف البيتكوين في أبريل 2024.

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