منصة Revolut تعلق مؤقتا خدمات العملات المشفرة للعملاء التجاريين في المملكة المتحدة

Revolut، المنصة الرائدة في التكنولوجيا المالية، أعلنت عن تعليق مؤقت لبعض خدمات العملات المشفرة المقدمة لعملائها التجاريين في المملكة المتحدة، وذلك ردا على التوجيهات التنظيمية الجديدة الصادرة من هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA).

التغييرات التنظيمية الجديدة:

وفقا لتقرير صادر عن “City A.M”، قررت “Revolut” تعليق إمكانية شراء العملات المشفرة عبر خدمة “Revolut Business” ابتداء من 3 يناير 2024، بناء على الإرشادات الجديدة من هيئة الرقابة المالية (FCA) حول أصول العملة المشفرة. سيتمكن عملاء الأعمال من الاحتفاظ بعملاتهم المشفرة الحالية وبيعها، ولكن لن يتمكنوا من إجراء مشتريات جديدة.

هذا التغيير لا يؤثر على عملاء التجزئة لدى الشركة.

لوائح هيئة الرقابة المالية (FCA) الجديدة تشمل “فترة تهدئة” إلزامية مدتها 24 ساعة للمستثمرين المشاركين في معاملات العملات المشفرة وحظر الحوافز مثل مكافآت “إحالة صديق” لتخفيف سلوك المضاربة في السوق.

هذه الأحكام ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 8 يناير 2024، مع منح فترة انتقالية للشركات لإجراء التعديلات اللازمة.

Revolut تتبع خطى المؤسسات الكبرى:

“Revolut” ليست الوحيدة التي تعدل عملياتها قبل المتطلبات الجديدة لهيئة الرقابة المالية (FCA).

في أغسطس، أعلنت بايبال عن تعليق مؤقت لمبيعات العملات المشفرة في المملكة المتحدة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، ولكنها أكدت لمستخدميها إمكانية الاحتفاظ بعملاتهم الرقمية المشفرة الحالية أو بيعها.

تنضم “Revolut” إلى الاتجاه المتزايد بين المؤسسات المالية في المملكة المتحدة، مع فرض البنوك الكبرى مثل HSBC وNatWest وFirst Direct حدودا يومية للمعاملات على العملات المشفرة، في خطوة تعكس تحولا نحو الامتثال التنظيمي.

الشهر الماضي، حدثت هيئة الرقابة المالية (FCA) إرشاداتها لشركات الأصول المشفرة استجابة للوائح الجديدة التي تحكم العروض الترويجية للمستهلكين في المملكة المتحدة. وقد أكدت “لوسي كاستلدين”، مديرة الاستثمارات الاستهلاكية في هيئة الرقابة المالية (FCA)، على الانسجام بين القواعد الجديدة لتسويق العملات المشفرة ولوائح الاستثمار عالي المخاطر الحالية.

تعكس هذه الخطوة من “Revolut” جهدا متضافرا في الصناعة لضمان حماية المستثمرين والامتثال للتوجيهات التنظيمية الجديدة.

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