هيئة SEC الأمريكية تؤجل اتخاذ القرار بشأن صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم حتى مايو 2024

قررت الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخرا تأجيل قرارها بشأن الموافقة على عدة طلبات لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المعتمدة على الايثيريوم (ETF الايثيريوم) حتى مايو 2024.

ورد هذا التأجيل في سياق الاستفسارات المقدمة من شركات إدارة الأصول الكبرى مثل:

Ark Invest/21Shares، VanEck، وHashdex.

تفاصيل التأجيل تشمل أن Ark Invest/21Shares وVanEck تقدمتا بطلبات لإطلاق صناديق تعكس السعر الفوري للإيثيريوم، بينما تخطط Hashdex لإطلاق صندوق يجمع بين الأسعار الفورية والمستقبلية.

هذا التأجيل يأتي بعد تمديد هيئة SEC مواعيد إيداع طلبات Invesco/Galaxy Digital وGrayscale Investments لإطلاق صناديق استثمار متداولة مماثلة.

تستقبل الهيئة حاليا تعليقات عامة حول هذه الطلبات، والتي ستظل مفتوحة لمدة 35 يوم بعد نشرها في السجل الفيدرالي.

يشير تأجيل هيئة SEC هذا إلى حرصها على تقييم جميع الجوانب المتعلقة بالمقترحات قبل اتخاذ قرار نهائي.

محللون مثل “جيمس سيفارت” من بلومبرغ يرون أن هذا التأجيل يمثل تمديدا للموعد النهائي للموافقة على هذه المقترحات أو رفضها.

يترقب مجتمع العملات المشفرة بشغف قرارات SEC المستقبلية، خاصة في ظل توقعات بالموافقة على حوالي 13 طلب لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين بحلول يناير 2024.

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