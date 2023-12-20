محكمة أمريكية توافق على تسوية بقيمة 2.7 مليار دولار بين بينانس و CZ مع هيئة CFTC

مؤخرا، وافقت محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية على تسوية تاريخية بقيمة 2.7 مليار دولار بين منصة تداول العملات الرقمية بينانس ومديرها التنفيذي السابق، “Changpeng Zhao” الذي يختصر اسمه بـ “CZ”، مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

القرار القضائي، الذي أُصدر يوم الاثنين الماضي، يأتي بعد اتهامات وُجهت إلى بينانس وZhao بخرق قانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC.

بموجب الحكم الصادر من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية إلينوي، أُلزم Zhao بدفع غرامة مدنية قدرها 150 مليون دولار.

بينما ستدفع كيانات بينانس الثلاثة:

Binance Holdings Limited، Binance Holdings (IE) Limited، وBinance Services Holdings Limited

مبلغ 1.35 مليار دولار لرسوم المعاملات غير المشروعة وغرامة إضافية بنفس القيمة.

إلى جانب الغرامات المالية، يتوجب على CZ وبينانس إصدار شهادات بخصوص فعالية ضوابط الامتثال المُحسنة في بينانس والالتزام بعدم ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

تأتي هذه الخطوة بعد أن وجهت CFTC اتهامات رسمية ضد بينانس وCZ في وقت سابق من العام الجاري، مشيرة إلى انتهاكات في استقطاب عملاء أمريكيين وممارسات امتثال مشكوك فيها.

بينانس، في استجابتها لشكوى CFTC، أزالت شركات التداول الكمي المحددة في الشكوى لعدم استيفائها للمعايير المُحسنة.

هذا وتتطلب التسوية الآن أن يكمل كل عميل جديد جميع إجراءات معرفة العميل KYC، ويزيل الحسابات التي لا تلتزم بضوابط الامتثال.

في السياق ذاته، توصلت بينانس أيضا إلى تسوية مع المدعين الفيدراليين الأمريكيين، دفعت خلالها مبلغا ضخما يزيد عن 4.3 مليار دولار مقابل انتهاكات قواعد مكافحة غسيل الأموال والعقوبات، ووافقت على إنهاء عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أقر CZ بتهمة غسل الأموال وينتظر الحكم، مع توقعات بعقوبة سجن تصل إلى 18 شهرا.

في الوقت ذاته، لا تزال بينانس تواجه تحديات قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي وجهت اتهامات تشمل خلط أموال العملاء بأموال الشركة وغيرها من الانتهاكات.

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