منصة BendDAO تعلن عن التكامل مع نظام البيتكوين البيئي للاقتراض والإقراض عبر NFT

أعلن BendDAO، بروتوكول الاقتراض والإقراض اللامركزي المخصص للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، عن توسيع نطاق خدماته ليشمل النظام البيئي للبيتكوين.

في إعلان نُشر على Discord، أوضحت الشركة أنها ستدعم الآن إقراض واقتراض NFT المعتمدة على البيتكوين، مع دعم مجمع السيولة wBTC كأصل قابل للإقراض.

تسعى BendDAO لتيسير التفاعلات بين NFT القائمة على البيتكوين و منصتها، مع النظر في استخدام جسور عبر شبكات البلوكشين من الأطراف الثالثة وجسور تستند إلى محافظ متعددة التواقيع.

في التفاصيل، أشار الإعلان الرسمي من “هيل”، أحد المساهمين الأساسيين في BendDAO على Discord، إلى التزام الشركة بتحقيق التكامل السلس بين BTC NFTs وBendDAO، مع تسليط الضوء على دعم مجمعات السيولة wBTC.

البروتوكول يقترح استخدام جسر من الطرف الثالث لربط NFT القائمة على البيتكوين بشبكة BendDAO على الايثيريوم.

يمكن للمستخدمين توفير NFT البيتكوين للجسر، الذي سيصدر بدوره رموز ERC721 بنسبة 1:1.

هذه الرموز يمكن إيداعها في BendDAO لاقتراض عملات مثل ETH، USDT، أو wBTC.

يتميز هذا النظام ببنية تحتية مستقرة وأمنية متقدمة، بالإضافة إلى قدرته على النشر السريع والفعال.

كما تستكشف BendDAO جسر محفظة متعدد التوقيع، الذي يقدم أمانا محسنا وسيطرة أكبر لـ BendDAO على عملية التجسير.

على صعيد آخر، واجهت BendDAO تحديات مالية في العام الماضي، حيث أقرضت حوالي 15000 ETH.

ردا على ذلك، اقترح الفريق حلولا لاستعادة الثقة، شملت تعديلات قصيرة المدى على معايير مثل حدود التصفية وفترة المزاد، إلى جانب تحسينات على واجهة المستخدم.

مع تجاوز هذه العقبات، كشفت BendDAO عن خطتها الإستراتيجية للمستقبل، متضمنة تطوير وتحديثات شاملة لنموذجها الأولي V2، إطلاق نسخة تجريبية، وتقديم إصدار V2 النهائي في 2024، مع مزايا وتجربة استخدام مُحسنة.

وتخطط أيضا لتحديث رموزها الرقمية V2 وتنفيذ حوكمة على السلسلة لتعزيز مشاركة المجتمع في صنع القرار.

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