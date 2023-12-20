شركة BlackRock تضع مزيد من الضغط على هيئة SEC في أحدث إيداع لصندوق ETF البيتكوين!

أجرت شركة “BlackRock”، الرائدة في مجال إدارة الأصول، تعديلات جوهرية على ملف صندوق الاستثمار المتداول (ETF) الخاص بالبيتكوين (BTC)، مستجيبة بذلك لمتطلبات المنظمين الفيدراليين.

وفقا لأحدث تقديم لنموذج S-1، يتطلب الصندوق الآن أن تتم عمليات إنشاء الأسهم الجديدة باستخدام النقد بدلا من استخدام البيتكوين، وهو تغيير يعتبره المحللون أقل كفاءة من الناحية الضريبية.

تأتي هذه التحديثات في أعقاب التغييرات التي قامت بها شركات أخرى تتقدم بطلبات مماثلة لصناديق ETF، مثل ARK Invest و21Shares، والتي يُتوقع البت في طلباتها بحلول 10 يناير.

في ملف BlackRock، تم توضيح أن المعاملات ستتم مقابل مبالغ نقدية، مع الإشارة إلى إمكانية السماح بالمعاملات العينية، وذلك بناء على الموافقة التنظيمية.

هذا النموذج النقدي يتطلب من الوصي، شركة كوين بيس، الاحتفاظ بعملة BTC الفعلية لدعم قيمة أسهم الصندوق.

من جانبها، ناقشت BlackRock وشركات أخرى تتقدم بطلبات ETF مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) النموذج العيني للإنشاء، الذي يعتبر أبسط ويتجنب التعقيدات الضريبية.

ومع ذلك، ترى هيئة SEC أن هذا النموذج يحمل مخاطر في الميزانية العمومية للوسطاء المسجلين.

على الرغم من الرفض السابق لـ SEC لصناديق ETF الفورية للبيتكوين، فإن الخسارة الأخيرة لهيئة SEC أمام المحكمة لصالح Grayscale أدت إلى إعادة النظر في الطلبات ذات الصلة.

يتوقع المحللون مثل “إريك بالتشوناس” وشريكه “جيمس سيفارت” من “Bloomberg” موافقة متزامنة على عدة طلبات لصناديق ETF في الشهر المقبل، مع استمرار WisdomTree في تضمين خيار الاسترداد العيني في ملفها.

اقرأ أيضا:

منصة BendDAO تعلن عن التكامل مع نظام البيتكوين البيئي للاقتراض والإقراض عبر NFT

محكمة أمريكية توافق على تسوية بقيمة 2.7 مليار دولار بين بينانس و CZ مع هيئة CFTC