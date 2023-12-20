مؤسس Zcash يتخلى عن منصبه كرئيس تنفيذي: التفاصيل هنا

Zcash، العملة الرقمية المعروفة بتركيزها على الخصوصية والمبنية على أساس تقنية البيتكوين، تستقبل قائدا جديدا.

سيتولى “جوش سويهارت” منصب الرئيس التنفيذي لشركة Electric Coin Company (ECC)، وهي الشركة المطورة الرئيسية لـ Zcash.

“زوكو ويلكوكس”، مؤسس Zcash ورئيسها التنفيذي السابق، كتب في مدونة شخصية عن قراره بالتنحي من منصبه، مشيرا إلى الحاجة إلى التفريق بين هويته الشخصية والشركة التي أسسها.

أكد “ويلكوكس” أن التنحي جاء للتركيز على الرعاية الذاتية بعد سنوات من العمل المتواصل على Zcash.

حيث كتب على مدونته ما مفاده:

لم تسيطر Zcash على حياتي فحسب، بل على هويتي أيضا.

وأوضح أن الاندماج بين شخصيته وZcash لم يكن صحيا لا له ولا للعملة الرقمية.

على الرغم من التنحي، سيظل “ويلكوكس” عضوا في مجلس إدارة مشروع “Bootstrap”، الشركة الأم لـ ECC.

وقد أشار إلى أنه بعد فترة استراحة، سيعلن عن خططه والمشاريع المستقبلية التي سيعمل عليها.

“جوش سويهارت”، الذي سيتولى المنصب الجديد، لديه تاريخ طويل مع ECC، حيث عمل فيها لمدة ست سنوات.

وصفه “ويلكوكس” بأنه عضو أساسي في الفريق وأثنى على رؤيته المشتركة وقيادته.

بفضل هذا التغيير القيادي، يبدو مستقبل Zcash مشرقا في ظل التوجهات الجديدة للقيادة.

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