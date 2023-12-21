البيتكوين تعاود محاولة اختراق مستوى 44 ألف دولار وعملة سولانا تصل لذروة 19 شهر: التفاصيل هنا

شهدت عملة البيتكوين (BTC) تطور إيجابي خلال 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت قيمتها لتتجاوز مستوى 44,000 دولار، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ أكثر من عام.

على الرغم من هذا الارتفاع، شهدت العملة الرقمية بعض التراجع وتستقر حاليا دون هذا المستوى.

في الوقت نفسه، حققت عملة سولانا (SOL) أداء مميز، إذ ارتفعت بأكثر من 10% خلال يوم واحد، لتصل إلى ذروة لم تشهدها منذ 19 شهر، تجاوزت فيها عملة سولانا 85 دولار.

ارتفاع البيتكوين إلى مستوى 44 ألف دولار:

بدأت البيتكوين الأسبوع بتراجع في الأسعار، حيث انخفضت إلى مستوى 40,500 دولار في منصة التداول “Bitstamp” يوم الاثنين.

لكن سرعان ما تدخل المتداولون المتفائلون، ومنعوا انخفاض العملة أكثر.

على إثر ذلك، بدأت البيتكوين في اكتساب قيمة، إذ ارتفعت بما يقرب من ثلاثة آلاف دولار في ساعات قليلة، ووصلت إلى أكثر من 43,000 دولار.

تلى ذلك فترة تراجع قصيرة، حيث انخفضت دون 42,000 دولار، لكنها سرعان ما انتعشت، خاصة يوم الأربعاء، حيث وصل سعر العملة إلى أعلى مستوى له في 12 يوم عند 44,300 دولار.

لكنها لم تستطع الحفاظ على هذا المستوى وتراجعت مرة أخرى دون 44,000 دولار.

الارتفاع اليومي بنسبة 2٪ أدى إلى زيادة القيمة السوقية للبيتكوين إلى أكثر من 850 مليار دولار، مع هيمنة تقدر بـ 52.2٪ على CoinMarketCap.

تفوق سولانا:

يمكن القول أن سعر العملة الرقمية سولانا ونظامها البيئي كانا في مقدمة الارتفاعات الأخيرة في الأسعار.

فقد شهدت SOL ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11٪ خلال الساعات 24 الماضية، مما أدى إلى بلوغها 87 دولار، وهو أعلى سعر لها منذ مايو 2022.

كما تجاوزت SOL عملة الريبل XRP لتصبح خامس أكبر عملة رقمية مشفرة.

عملات رقمية بديلة أخرى تحقق مكاسب هامة:

تبعت Avalanche وPolkadot العملات الرقمية الأكبر في السوق، حيث سجلت AVAX ارتفاع بنسبة 8.5% وتداولت فوق 45 دولار، في حين اقتربت DOT من 7.5 دولار بعد زيادة بنسبة 6%.

كما حققت عملات مثل IoTeX، PancakeSwap، Near Protocol، وNeo مكاسب ملحوظة.

شهدت القيمة السوقية الاجمالية للعملات المشفرة زيادة بقيمة 30 مليار دولار خلال ليلة وضحاها، لتقترب من 1.650 تريليون دولار وفقا لبيانات CMC.

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