شركة التيثر المصدرة للعملة المستقرة USDT تضع محافظ ايثيريوم وترون في القائمة السوداء

قامت جهة إصدار العملة المستقرة التيثر، مؤخرا بإضافة ستة محافظ، خمس منها تابعة لشبكة الايثيريوم وواحدة لشبكة ترون، إلى قائمتها السوداء.

هذه الخطوة تعد جزءا من استراتيجيتها المتزايدة للتصدي للعناوين المشبوهة.

“ChainArgos”، شركة مختصة في مجال استخبارات البلوكشين، لاحظت عددا من المعاملات المثيرة للشكوك المرتبطة بعناوين الايثيريوم، يُرجح أنها متعلقة بمخطط “Finiko” الهرمي الذي يُشتبه في أنه احتال على المستثمرين الروس بمبلغ يقارب 95 مليون دولار.

من ناحية أخرى، أظهر العنوان الخاص بشبكة ترون نشاط محدود، يتضمن تحويل واحد وارد بقيمة تقريبية 7000 دولار في USDT من “Bitfinex”، كما ذكرت “ChainArgos” في تحديث عبر منصة X.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة التيثر القائمة السوداء لحظر عناوين مرتبطة بكيانات مشبوهة.

بدأت الشركة بتجميد الأموال بعد حادث اختراق أمني في 2017، حيث فُقد حينها 30 مليون دولار من USDT.

منذ ذلك الحين، أدرجت التيثر أكثر من 960 عنوان للايثيريوم في القائمة السوداء.

في أكتوبر، أعلنت التيثر عن تجميد 32 حساب تحوي ما يقارب 874 مليون دولار، مشيرة إلى علاقتها بأنشطة غير قانونية.

كما تعاونت الشركة مع المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل (NBCTF) للتصدي لاستخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب والأنشطة الحربية.

وصرحت التيثر بأنها تعاونت أيضا مع الوكالات القانونية في قضايا متعلقة بأوكرانيا.

في أبريل، واجهت التيثر انتقادات شديدة عقب قرارها بإدراج عنوان استخدم في استنزاف روبوتات القيمة القصوى القابلة للاستخراج (MEV) بمبلغ 25 مليون دولار في القائمة السوداء، مما أثار مخاوف بشأن سوابق سلبية قد تؤثر على النظام البيئي اللامركزي.

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