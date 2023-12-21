توقف “Worldcoin” الخاصة بخدمة التحقق في الهند وفرنسا والبرازيل!

أعلنت شركة “Worldcoin”، التي شارك في تأسيسها “سام ألتمان” الرئيس التنفيذي لشركة “OpenAI”، عن توقف خدمات التحقق في الهند، البرازيل، وفرنسا.

هذا التغيير المفاجئ يأتي بعد فترة قصيرة من إطلاق الشركة الناشئة في مجال العملات المشفرة لجهازها الجديد المصمم لمسح مقلة العين، والذي شهد ترويجا واسع النطاق عالميا.

توقف خدمات “Worldcoin” يثير عدة تساؤلات حول العقبات التنظيمية التي قد تواجهها في الأسواق الرئيسية.

على الرغم من البداية الواعدة لـ “Orb”، وهو جهاز مسح بيومتري على شكل كرة، والذي حظي باهتمام كبير خلال جولته الدولية، إلا أن الشركة اضطرت للتراجع في بعض الأسواق الكبرى.

وفقا لما ذكره موقع “TechCrunch”، صرحت مؤسسة “Tools for Humanity”، المسؤولة عن تطوير “Worldcoin”، أن التوسع كان يهدف في الأصل إلى الوصول لفترة محدودة في أسواق مختلفة.

“ليلي جوردون”، المتحدثة باسم “Worldcoin”، أكدت على التزام الشركة بالالتزام بالمعايير التنظيمية العالمية.

على الرغم من انسحاب “Orb”، تواصل “Worldcoin” تقديم خدماتها بأمان وشفافية.

رغم الشعبية الأولية لـ “Orb”، والذي يُشبه بنظام “Aadhaar” البيومتري الهندي، تستمر المخاوف حول التحديات التنظيمية في الظهور بين مؤسسي الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة.

أعرب “فيتاليك بوتيرين”، مؤسس الايثيريوم، عن قلقه بشأن تصميم “Orb” والخصوصية والأمن.

بينما يرى “سام ألتمان” أن الشفافية عبر الكود المصدري المفتوح قد تخفف هذه المخاوف.

الانسحاب المفاجئ يطرح تساؤلات حول تحديات التوافق مع الأنظمة التنظيمية المتنوعة ويؤثر على مسار “Worldcoin”.

شهد سعر “Worldcoin” ارتفاعا بنسبة 5.44% إلى 3.74 دولار في الوقت الذي يُكتب فيه هذا التقرير، بينما انخفض حجم تداول عملة WLD المشفرة بنسبة 26.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى 206.12 مليون دولار.

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