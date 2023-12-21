صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين ETF قد تواجه مفاجأة غير مرحب بها حسب “ماكس كيزر”

“ماكس كيزر” هو أحد الشخصيات البارزة في مجتمع البيتكوين.

مؤخرا أطلق “كيزر” تحذير حول النتائج المحتملة لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، معبرا عن قلقه بأن هذه الصناديق قد لا تعكس قيمة البيتكوين الفعلية.

وفقا للتوقعات، من المحتمل أن توافق الهيئة التنظيمية الأمريكية (SEC) على هذه الصناديق في وقت مبكر من شهر يناير.

“كيزر”، الذي يمتلك خبرة واسعة في القطاع المالي، أشار إلى أن الجهود المكثفة والمنسقة بين المؤسسات المالية والمنظمين الماليين والسياسيين لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين قد تحمل مفاجأة غير مرحب بها لصناعة العملات المشفرة.

يعتقد “كيزر” أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين ستقتصر على الإيداع والسحب النقدي، مما يعني أن المستثمرين سيتتبعون سعر البيتكوين دون الحصول على العملة الفعلية، مما قد يؤدي إلى تحويلها إلى نسخة نقدية من البيتكوين.

إضافة إلى ذلك، يرى كيزر أن الولايات المتحدة قد تنظر في حظر الحفظ الذاتي للبيتكوين، وهو ما يعتبره تهديدا للصناعة.

في هذا السياق، يقترح “كيزر” الانتقال إلى بلد البيتكوين، السلفادور كحل بديل.

ذكر “كيزر” سابقا أن هناك 153 ثري قدموا طلبات للحصول على جواز سفر سلفادوري والانتقال إلى البلد المحب للبيتكوين.

كل متقدم مطالب بالتبرع بمبلغ مليون دولار من عملة البيتكوين أو USDT لدعم اقتصاد البلاد، ما يعني أنه من المحتمل أن تتلقى السلفادور 153 مليون دولار من البيتكوين/التيثر قريبا، مما سيساعدها على أن تصبح مركزا عالميا للعملات المشفرة والتكنولوجيا.

يُسمح لكل متقدم بإحضار أفراد عائلته إلى السلفادور، وتوسيع الجنسية لتشملهم أيضا.

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