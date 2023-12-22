توقعات بموافقة هيئة SEC الأمريكية على أول صندوق بيتكوين ETF بحلول 10 يناير 2024

وفقا لتقارير من مصادر داخلية مرتبطة بـ FOX Business، تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للموافقة على أول صندوق تداول فوري للبيتكوين (ETF) بحلول 10 يناير 2024.

هذا الإعلان المحتمل يمثل نقطة تحول كبيرة نحو الاعتراف الواسع بالبيتكوين كعملة مشفرة في الولايات المتحدة.

المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك الشركات الرائدة مثل BlackRock وFidelity، قدمت حوالي اثني عشر طلبا لإطلاق صناديق بيتكوين ETF، مما يتيح تقييم الأصول الرقمية في الوقت الفعلي.

على الرغم من عدم إصدار هيئة الأوراق المالية والبورصة بيانا رسميا بهذا الخصوص، فإن الإشارات الأخيرة من الجهات التنظيمية توحي بنتيجة إيجابية، قد تشمل الموافقة المتزامنة على عدة طلبات.

إذا تمت الموافقة، ستمكن هذه الخطوة المستثمرين الأفراد من الاستثمار بسهولة في أكبر عملة مشفرة عالميا، من خلال منصات مرموقة مثل بورصة نيويورك وناسداك، بعيدا عن البورصات غير المنظمة.

ومع ذلك، يتطلب الإجراء من المتقدمين استخدام الأموال النقدية بدلا من البيتكوين لشراء الأسهم، ما يلغي الميزة الضريبية للمشتريات “العينية”.

هذا الشرط دفع بعض المتقدمين، بما في ذلك “Grayscale”، إلى المطالبة بنهج مختلط يدمج الإبداعات العينية والنقدية لتحقيق هيكل سوق أكثر كفاءة.

التفضيل الذي تظهره هيئة الأوراق المالية والبورصة للمعاملات النقدية ينبع من القيود المفروضة على الوسطاء والتجار، والتي تحول دون مشاركتهم المباشرة في تداول البيتكوين الفوري.

تشير التكهنات إلى أن مخاوف هيئة الأوراق المالية والبورصة من إمكانية استغلال البيتكوين في أنشطة غسيل الأموال والتلاعب بالسوق هي الدافع وراء هذا القيد التنظيمي.

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