مؤسس الايثيريوم يبيع تريليونات من العملات الرقمية ذات طابع الميم: التفاصيل هنا

أفادت منصة “PeckShieldAlert” مؤخرا عن معاملة مرتبطة بعنوان يُعتقد أنه يخص “فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للايثيريوم.

شارك هذا العنوان في معاملات ضخمة بالعملات المشفرة تضمنت تريليونات من العملات الرقمية ذات طابع الميم.

تفاصيل المعاملة مثيرة للدهشة: حيث قام العنوان المعروف باسم Vb بتحويل 100,000,000,000,111 عملة DOBE مقابل 10.44 ETH، بقيمة تقريبية تقدر بـ 22.9 ألف دولار.

وفي معاملة منفصلة، قام نفس العنوان بتبديل 1,858,140,000,000 عملة DOJO مقابل 3.12 ETH، بقيمة حوالي 6800 دولار.

هذه الأرقام لافتة للنظر ليس فقط بسبب حجمها ولكن أيضا لأنها تضم عملات ميم، وهي نوع من العملات الرقمية المعروفة بتقلبها وارتباطها بثقافة الإنترنت أكثر من القيمة المالية الأساسية.

من المثير للاهتمام أن هذه الأصول قد تم إسقاطها وتوزيعها على عنوان “بوتيرين”، ما يشير إلى أن مشاركته في هذه الرموز كانت ضئيلة، إن وجدت.

نظرا للعدد الكبير من الرموز الرقمية والمشاريع في مجال العملات المشفرة، فمن غير المحتمل أن يكون “بوتيرين” على علم بهذه العملات أصلا.

لذلك، يبدو أن قرار بيع هذه العملات الرقمية هو خطوة عملية لتحويل ما يمكن اعتباره “فوضى رقمية” إلى شيء ذو قيمة وتوفير السيولة.

أصبح استخدام (الايردروب) كاستراتيجية لجذب المستثمرين الأفراد شائعا بشكل متزايد في صناعة العملات المشفرة.

غالبًا ما ترسل المشاريع الرموز الرقمية إلى شخصيات بارزة في مجتمع العملات المشفرة، على أمل الاستفادة من تأثيرهم لتعزيز التسويق السريع.

تم استخدام هذا التكتيك بشكل خاص من قبل Shiba Inu، التي أسقطت كمية كبيرة من عملاتها الرقمية على عنوان “فيتاليك بوتيرين”.

اختار “بوتيرين” وقتها وفي خطوة لاقت اهتمام واسع النطاق، التبرع بهذه الرموز الرقمية للأعمال الخيرية.

هنا الفكرة واضحة: من خلال إرسال الرموز الرقمية إلى شخصيات معروفة في مجال العملات المشفرة، تهدف هذه المشاريع إلى جذب الانتباه والشرعية.

يُنظر إلى وجود هذه الرموز الرقمية في محافظ الشخصيات المؤثرة على أنه تأييد، حتى لو لم يكن رسميا.

اقرأ أيضا:

سولانا (SOL) تُظهر أداء ملفت مشابه لعام 2021 وتستعد لبلوغ عتبة 100 دولار

صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين ETF قد تواجه مفاجأة غير مرحب بها حسب “ماكس كيزر”