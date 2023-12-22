متداول ينجح في تحويل 42 دولار إلى 1.55 مليون دولار باستخدام عملة الميم القائمة على سولانا

في سياق الاهتمام المتزايد بشبكة سولانا من قبل مجتمع العملات المشفرة، نجح أحد المتداولين في تحقيق أرباح خيالية تصل إلى 1.55 مليون دولار تقريبا من استثمار بدأ بـ 42 دولار في عملة Silly Dragon (SILLY)، وهي عملة مي تعمل على شبكة سولانا.

بحسب “Lookonchain”، بدأ المتداول الرحلة بمبلغ 1.5 SOL بقيمة 92 دولار.

بعد استلام العملات الرقمية في 5 ديسمبر، استثمر 0.7 SOL، بقيمة 42 دولار، في شراء 20.5 مليون عملة SILLY.

خلال أسبوعين، شهدت SILLY ارتفاع كبير في القيمة، مما دفع المتداول لبيع مخزونه وتحقيق الربح.

حتى تاريخ هذا التقرير، كان قد باع أكثر من 16.4 مليون SILLY مقابل أكثر من 600,000 عملة USDC، مع بقاء حوالي 4.1 مليون SILLY في محفظتين تابعتين له.

SILLY نجحت في لفت الأنظار كلاعب جديد في مجال الميم، محققة عوائد مهمة.

استوحي الرمز الرقمي الجديد من تنين صغير يرتدي زي الهالوين لـ “أناتولي ياكوفينكو”، المؤسس المشارك لـ سولانا، وقد تم تقديمه في مؤتمر “Solana Breakpoint”.

خلال يومين فقط من إطلاقها في 5 ديسمبر، ارتفعت قيمة SILLY بنسبة 900٪، ما أدى إلى زيادة قيمتها السوقية وحجم التداول إلى أكثر من 10 مليون دولار و30 مليون دولار على التوالي.

من جانب آخر، حققت عملات الميم الأخرى المستندة إلى سولانا، مثل Bonk (BONK) وDogwifhat (WIF)، ارتفاعات هائلة في القيمة منذ إطلاقها.

حيث تمكن متداول آخر من تحقيق 1.4 مليون دولار من استثمار بقيمة 226,000 دولار في العملة الرقمية WIF.

كما أدى صعود BONK إلى زيادة الاهتمام بهاتف سولانا Saga، الذي تم إطلاقه في يونيو ولكنه لم يحظ بالكثير من الاهتمام حتى ذلك الحين.

كانت هذه العملة الرقمية ذات طابع الميم مقدمة حصريا للمستخدمين الذين قاموا بتنزيل تطبيق Bonk من خلال متجر Saga phone dApp.

في الوقت نفسه، شهدت SOL، العملة الرقمية الأصلية لـ سولانا، نمو ملحوظ بنسبة 55٪ في الشهر الماضي، وفقا لبيانات CoinMarketCap.

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