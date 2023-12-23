توقف سعر البيتكوين عند أقل من 44 ألف دولار وعملة OP ترتفع بنسبة 25٪ في 24 ساعة الأخيرة

مؤخرا لوحظ أن سعر عملة البيتكوين (BTC) قد استقر دون مستوى 44,000 دولار، بينما شهدت عملة (OP) ارتفاع كبير بنسبة 25% في يوم واحد.

تحركت عملة البيتكوين بشكل لافت يوم الجمعة، حيث تجاوزت قيمتها 44,000 دولار، لكن هذا الارتفاع تبعه تراجع سريع، ومنذ ذلك الحين تواجه العملة صعوبة في الاقتراب من هذا المستوى مجددا.

من ناحية أخرى، تعاني معظم العملات الرقمية البديلة من انخفاض، حيث تواجه AVAX وDOT تراجعا أكبر من نظيراتها ذات القيمة السوقية الكبرى.

في المقابل، سجلت عملة OP ارتفاع ملحوظ.

القصة تبدأ مع تعثر البيتكوين في بداية الأسبوع، حيث تراجع سعر البيتكوين إلى 40,500 دولار يوم الاثنين، لكن هذا التراجع لم يدم طويلا بفضل تدخل المضاربين الذين دفعوا السعر ليتجاوز 43,000 دولار في اليوم التالي.

بعد ذلك، شهدت العملة الرقمية الأولى من حيث القيمة السوقية ارتفاع آخر وصل بها إلى أكثر من 44,000 دولار يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من هذه الزيادة، لم تتمكن عملة البيتكوين من الحفاظ على هذا المستوى، حيث عادت إلى 43,500 دولار، وهو المستوى الذي تقف عنده حاليا.

القيمة السوقية للبيتكوين ظلت شبه ثابتة بأكثر قليلا من 850 مليار دولار، مع استعادة بعض الزخم في هيمنتها على العملات الرقمية البديلة، حيث تبلغ حاليا نسبة الهيمنة 51.4%.

أما عملة OP، فقد سجلت ارتفاع ملحوظ، حيث زاد سعرها بنسبة 25% ووصلت إلى حوالي 3.3 دولار، وذلك نظرا إلى التطورات الإيجابية في شبكة Optimism التي ساهمت في هذا الارتفاع.

بالنسبة للعملات الرقمية البديلة، فإن الأغلبية تتداول في المنطقة الحمراء، مع تسجيل AVAX وPolkadot لأكبر الخسائر.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني عملات BNB، XRP، ADA، LINK، وTON من تراجع أيضا.

أخيرا، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة قليلا في اليوم الماضي، لكنها لا تزال تتجاوز 1.650 تريليون دولار وفقا لبيانات CoinMarketCap.

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