بينانس أزواج تداول ADA والبيتكوين وDOGE وXRP المرتبطة بالجنيه الاسترليني

في خطوة مهمة ضمن قطاع العملات الرقمية، أعلنت بينانس، وهي أكبر منصة لتداول العملات المشفرة على المستوى العالمي، إزالة عدد من أزواج التداول الفورية المقترنة بالجنيه الإسترليني (GBP).

هذا التغيير، الذي يشمل أزواج العملات المشفرة الشهيرة مثل كاردانو (ADA)، البيتكوين (BTC)، دوجكوين (DOGE)، والريبل، سيصبح فعالا بدء من 29 ديسمبر.

هذا القرار يأتي في إطار جهود بينانس الرامية لتحسين عملياتها ومواجهة التدقيق التنظيمي المتزايد، خاصة من قبل وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات.

خلال العام، تعرضت المنصة لتحقيقات متعددة، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن استمرارية عملياتها.

يأتي الإعلان الأخير في سياق اتفاقية تسوية بين بينانس ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، والتي تمت الموافقة عليها من قبل القاضي.

تتضمن هذه التسوية فرض غرامة قدرها 150 مليون دولار على مؤسس بينانس المدعو “CZ”، بالإضافة إلى التزام المنصة بدفع غرامة قدرها 1.35 مليون دولار وإعادة 1.35 مليار دولار من عمولات التداول التي تم جمعها بطريقة غير قانونية.

في ضوء هذه التطورات، يجد مجتمع العملات المشفرة نفسه يواجه تبعات أخرى للقرارات التنظيمية.

يثير حذف هذه الأزواج من التداول تساؤلات حول الآثار المحتملة على السوق.

مع تواجد بينانس في قلب هذه الاضطرابات التنظيمية، يظل التأثير المحتمل على متابعي العملات الرقمية والسوق العام غير واضح.

يُعد قرار حذف هذه الأزواج نقطة تحول في مسار بينانس، مما يحتم على الأطراف المعنية متابعة التطورات الجارية عن كثب.

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