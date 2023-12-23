هل تستطيع شركة “BlackRock” الاستفادة المسبقة من الزخم قبل الموافقة على ETF البيتكوين؟

في تقرير حديث من بلومبرغ، تم استعراض إمكانية “التشغيل المسبق” للموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF البيتكوين) من قبل “BlackRock”، أحد أكبر مديري الأصول في العالم.

تكمن الأسئلة في ما إذا كانت “BlackRock” قادرة على استخدام معلومات داخلية للتأثير على سوق البيتكوين قبل إطلاق صناديقها المرتقبة.

خلال جلسة نقاشية في مساحة X يوم الجمعة، قدم “جيمس سيفارت”، محلل ETF في بلومبرغ، توضيحات حول طبيعة عمليات “BlackRock” في سوق البيتكوين.

أوضح “سيفارت” أن المتقدمين لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة عادة لا يبدؤون في شراء البيتكوين إلا قبل أيام من إطلاق صناديقهم، وذلك بهدف تزويد الصناديق بالأموال اللازمة مسبقا.

وفقا لـ “سيفارت”، لا تستهدف “BlackRock” شراء البيتكوين في ميزانياتها العمومية خصيصا للحفاظ على التعرض لها.

ورغم ذلك، يمكن للشركة الاستثمار في البيتكوين من خلال منتجات أخرى، مثل صندوق البيتكوين الخاص بها، وذلك استجابة لطلبات العملاء.

التقرير يشير أيضا إلى زيادة كبيرة في التدفقات نحو صناديق البيتكوين البديلة، بما في ذلك الصناديق المتداولة الكندية والصناديق الأمريكية القائمة على العقود الآجلة، وذلك بفضل التوقعات بقرب الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة.

يعتقد “سيفارت” أن الوضع هذه المرة مختلف، خاصة بعد فوز “Grayscale” في المحكمة ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في أغسطس.

بناء على تحليله، يرى “سيفارت” احتمالات كبيرة للموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في الفترة ما بين 5 و10 يناير.

من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى توقعات هبوطية في أسواق مشتقات البيتكوين قبل تاريخ الموافقة، مما يعكس توقعات السوق بأن الموافقة قد تكون حدثا لـ “بيع الأخبار”.

ومع ذلك، يرى البعض، بمن فيهم “توم فارلي”، الرئيس السابق لبورصة نيويورك، أن التدفقات ستتجه إلى الصناعة بمجرد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة.

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