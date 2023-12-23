شركة Chainlink توجه تركيزها على ترميز الأصول في العالم الحقيقي في 2024

في التحديث الأخير للربع الرابع بتاريخ 19 ديسمبر، كشفت Chainlink، وهي مزود خدمة أوراكل للعملات المشفرة، عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تقريب الفجوة بين قطاع التمويل التقليدي (TradFi) وتقنية البلوكشين.

وضعت الشركة خططا لتسهيل ترميز الأصول في العالم الحقيقي (RWAs) على البلوكشين، مما يمثل خطوة بارزة في الجمع بين الأسواق التقليدية والرقمية للأصول.

أبرز محاور استراتيجية Chainlink هو توسيع بروتوكول التشغيل البيني عبر السلسلة (CCIP)، والذي تم إطلاقه في الأصل في يوليو.

يلعب هذا البروتوكول دورا حاسما في تسهيل المعاملات السلسة عبر السلاسل المختلفة، وهو أمر ضروري للجمع بين أسواق رأس المال و RWAs على البلوكشين.

تخطط Chainlink لتوسيع CCIP ليشمل المزيد من السلاسل والأصول، مما يعزز اعتماده في أسواق رأس المال و (RWAs).

كما قدمت Chainlink تحديثات جديدة تتعلق بتدفقات البيانات ووظائف Chainlink.

توفر تدفقات البيانات معلومات ذات زمن استجابة منخفض للتطبيقات اللامركزية (dApps)، معززة بذلك أداءها وموثوقيتها.

من ناحية أخرى، تسمح وظائف Chainlink للعقود الذكية بالتواصل مع أي واجهة برمجة تطبيقات، مما يزيد من فعاليتها وقابليتها للتخصيص.

إضافة إلى هذه المنتجات، تسعى Chainlink إلى تحسين خدماتها الحالية من خلال تقديم أتمتة متكاملة عبر الشبكات للعقود الذكية وإنشاء شبكة موحدة للتكامل مع خدمات Chainlink الأخرى.

في سياق تعزيز الشفافية، تعمل Chainlink على تطوير إثبات المنتجات الاحتياطية بالتعاون مع مصدري الأصول وأمناء الحفظ والمدققين.

هذه الجهود تهدف إلى زيادة الشفافية في تقييم الأصول الأساسية والتحقق من صحة سلال الضمانات التي تدعم RWAs الرمزية.

وفي إطار التركيز على المطورين، تنوي Chainlink توسيع قاعدتها العالمية من المطورين، مع التركيز بشكل خاص على تأهيل مطوري الويب 2 في مناطق آسيا والمحيط الهادئ (APAC) وأمريكا اللاتينية (LATAM).

على الرغم من هذه التطورات المتقدمة، شهدت العملة الرقمية الأصلية لـ Chainlink، LINK، تقلبات في السوق.

بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في 19 شهر عند 17.25 دولار في 9 ديسمبر 2023، انخفض سعر LINK مرة أخرى إلى 15.14 دولار، وفقا لبيانات CoinGecko.

ومع ذلك، تظل LINK واحدة من أفضل العملات الرقمية البديلة أداء وتحمل إمكانات لحركة كبيرة في السوق الصاعدة.

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