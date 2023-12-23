كوين بيس توسع تواجدها الأوروبي بحصولها على ترخيص العمل في فرنسا

أعلنت كوين بيس مؤخرا والتي تعد إحدى أبرز شركات تداول العملات المشفرة المدرجة في بورصة ناسداك (Nasdaq: COIN)، عن توسعها الأوروبي من خلال الحصول على تسجيل كمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في فرنسا.

هذه الخطوة تمثل جزءا من استراتيجيتها “Go Deep, Go Broad” التي تم الإعلان عنها في فبراير من العام الماضي، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الشركة عالميا.

تحت شعار “التوسع والتعمق”، تسعى كوين بيس إلى إطلاق “منتجات تأسيسية تمثل بوابة إلى الويب 3 والعملات المشفرة في كل بلد، بينما يركز “التعمق” على إقامة بنية تحتية محلية ومنتجات عامة مع مجموعة كاملة من الخدمات.

مع هذا التسجيل الجديد، منحت الهيئة التنظيمية الفرنسية Autorité des Marchés Financiers (AMF)، كوين بيس الإذن للعمل في فرنسا، ومكنتها من مواصلة خططها للنمو في أوروبا.

يسمح وضع VASP لـ كوين بيس بتقديم خدمات مثل حفظ وتخزين الأصول الرقمية، وشراء وبيع الأصول الرقمية في المناقصات القانونية، وتداول الأصول الرقمية مقابل الأصول الرقمية الأخرى للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في فرنسا.

يأتي هذا التوسع في ظل اهتمام متزايد من الجمهور الفرنسي بالعملات المشفرة.

وفقا لاستطلاع أجرته شركة Toluna، يمتلك 10% من البالغين الفرنسيين عملات مشفرة حاليا، ويخطط 24% لشراء وبيع وتداول العملات المشفرة خلال 12 شهر المقبل.

تعهدت كوين بيس بالشراكة مع الهيئات التنظيمية عالية المستوى في مختلف الولايات القضائية للمساعدة في تحديث النظام المالي، مع تأكيد التزامها القوي تجاه السوق الفرنسي.

كجزء من التزامها بالأسواق الأوروبية، اختارت كوين بيس أيرلندا كموقع لكيان MiCA الخاص بها، معتبرة أن الوضوح التنظيمي الذي توفره MiCA يعزز إمكانات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة.

وترى الشركة أن اعتماد MiCA مؤخرا من قبل صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي يمثل لحظة محورية للعملات المشفرة في المنطقة.

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