سولانا تحقق قفزة معنوية وتتجاوز 100 دولار والبيتكوين يواصل التداول دون مستوى 44 ألف دولار

اقترب سعر البيتكوين من مستوى 44,000 دولار في الساعات القليلة الماضية، ولكنه واجه رفضا عند هذا الحد وتراجع بمقدار حوالي 500 دولار.

في الوقت الذي تشهد فيه معظم العملات الرقمية البديلة تداولات خفيفة مع بداية موسم وعطلة نهاية السنة، تمكنت سولانا من تحقيق ارتفاع قوي وتجاوز عملة BNB لتصبح رابع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

تربع SOL على المركز الرابع:

يمكن القول إن العملة الرقمية الأصلية لـ سولانا كانت في طليعة الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها العملات الرقمية البديلة.

شهدت سولانا في الأسبوع الماضي وحده زيادة بنسبة 55٪.

وعلى المستوى اليومي، ارتفعت العملة بأكثر من 16%، مما أدى إلى ارتفاع سعرها إلى أكثر من 110 دولارات، وهو أعلى مستوى تحققه منذ ما يقرب من عامين.

كما سجلت عدة عملات رقمية بديلة أخرى مكاسب يومية ملفتة، بما في ذلك DOT بنسبة 8%، وUNI بنسبة 5.5%، وNEAR بنسبة 11%، وOP بنسبة 10%، وINJ بنسبة 5%.

بالمقابل، حققت ETH وXRP وADA وDOGE وBNB وTRX وLINK وAVAX وMATIC وTON إما مكاسب طفيفة أو خسائر محدودة.

تظهر الإحصائيات الأسبوعية أيضا ارتفاعات كبيرة في أسعار معظم العملات الرقمية الرابحة التي ذكرت أعلاه، حيث تتصدر SOL وNEAR وOP وINJ بزيادات تقارب 50%.

شهد إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة زيادة تقدر بـ80 مليار دولار خلال 7 أيام، لتتجاوز بذلك 1.650 تريليون دولار حسب CoinMarketCap.

عجز البيتكوين عن تجاوز مستوى 44 ألف دولار:

بعد بداية أسبوع صعبة للغاية، حيث انخفضت عملة البيتكوين إلى مستوى 40,500 دولار للمرة الأولى في غضون 5-6 أيام، بدأت العملة المشفرة في التعافي يوم الثلاثاء وبشكل خاص يوم الأربعاء.

حيث ارتفع سعر العملة بأكثر من ثلاثة آلاف دولار في يومين ووصلت إلى ما يزيد عن 44,000 دولار في منتصف الأسبوع.

بدأت عملة البيتكوين في التداول العرضي منذ ذلك الحين، حيث لم يتمكن المضاربون على الارتفاع من الحفاظ على مستوى 44,000 دولار، لكنهم نجحوا في الدفاع عن أي انخفاضات لاحقة.

فعلى مدار الأيام الأربعة الماضية، ظلت عملة البيتكوين تتداول في نطاق ضيق يتراوح بين 43,000 و44,000 دولار.

في وقت سابق من نهار اليوم، حاولت عملة البيتكوين تجاوز هذا الحاجز مرة أخرى ولكنها توقفت على بعد بضع مئات من الدولارات منه.

وقد أسهم هذا، إلى جانب المكاسب الكبيرة التي حققتها بعض العملات الرقمية البديلة ذات الرأسمال الكبير، في تقليل هيمنة البيتكوين في السوق، التي انخفضت إلى 51% حسب CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، تظل القيمة السوقية للبيتكوين أعلى من 850 مليار دولار.

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