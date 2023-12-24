هل سيغوص “جاستن صن” في عالم عملات الميم ويطلق نسخة جديدة خاصة قائمة على شبكة TRON؟

تشكل عملات الميم قطاعا لا يمكن تجاهله ضمن صناعة العملات المشفرة، مع ظهور عدد هائل من هذه الأصول وتحقيق بعضها لأداء ملفت.

يُذكر أن ثمة عملتان من هذه العملات يتربعان ضمن أفضل 20 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

على الرغم من تأسيس كلا العملتين على أساس رموز تعتمد على الكلاب، وكون أحدهما قديم العهد في السوق يعود إلى عقد من الزمان، بينما نشأ الآخر كمشروع جانبي، فقد شهدت الدورة الحالية للسوق ظهور فئات جديدة من عملات الميم مثل PEPE وWIF وBONK، التي أحدثت تغييرا في المجال.

مع توالي ظهور عملات جديدة واكتسابها حصصا سوقية كبيرة في فترات قصيرة، يبدو أن جاستن صن، مؤسس TRON، يخطط للانضمام إلى هذا الاتجاه.

نشر “صن” استطلاعا على منصة X، يسأل فيه متابعيه البالغ عددهم عدة ملايين عما إذا كان يجب عليه إطلاق عملة ميم جديدة تحمل اسم Coconut Chicken (CCC) على شبكة TRON أم لا.

مع اقتراب انتهاء الاستطلاع في غضون يومين، تشير النتائج المبدئية إلى رغبة المجتمع في رؤية هذا الرمز الرقمي القائم على TRON.

تضم شبكة TRON عدد قليل من العملات الميم، لكنها لم تحظ بنفس الشعبية أو سهولة الاستخدام التي تتمتع بها شبكات مثل الايثيريوم وسولانا حتى وقت قريب.

في الواقع، كانت شبكة سولانا في طليعة العملات الرقمية البديلة الصاعدة مؤخرا، ويرجع ذلك جزئيا إلى النمو المتزايد في عدد العملات الميم مثل BONK وWIF، والتي لفتت انتباه المجتمع وحققت مكاسب كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة.

يبدو أن “جاستن صن” يرغب في استغلال الإقبال المستمر على عملات الميم، خصوصا في ضوء الانتعاش الأخير في السوق بأكمله والتوقعات المرتفعة لعام 2024.

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