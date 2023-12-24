منصة “Messari” تتوقع انجذاب وول ستريت نحو تقنية البلوكشين

تشير آخر تحديثات “Messari” إلى أن صناعة العملات المشفرة تمر بمرحلة النضج، مع التركيز على تحول مجال العقود الذكية إلى سلعة معترف بها.

يعترف “رايان سيلكيس”، الرئيس التنفيذي لشركة “Messari”، بأن عام 2023 كان الأفضل للايثيريوم حتى الآن، مشيرا إلى قوتها كأبرز شبكة من حيث حجم المجتمع وتوليد الإيرادات عبر الرسوم.

ومع ذلك، يُشير إلى أن صناعة العملات المشفرة لا تزال في مرحلة “المراهقة”، مع تطور مجال العقود الذكية إلى سلعة، مما يشير إلى تحول في كيفية تعامل المطورين مع منصات البلوكشين.

المنظور الإيجابي للايثيريوم:

يبرز تحليل “Messari” احتمالية تحول المطورين بعيدا عن الايثيريوم نحو شبكات بلوكشين أقل تكلفة وأداء أعلى.

يتوقع الخبراء أن معظم المطورين سيتفاعلون مع الايثيريوم بشكل أساسي من خلال التجميع والجسور، وهو تحول يتماشى مع الاتجاه الطويل الأجل للايثيريوم.

على الرغم من الادعاءات بأن الايثيريوم قد تفقد أهميتها، يُعرب “سيلكيس” عن تفاؤله تجاه شبكة البلوكشين.

يُسلط “سيلكيس” الضوء على النظام البيئي الغني للايثيريوم، وموثوقيتها الراسخة، وقيمتها السوقية المثيرة للإعجاب والتي تبلغ 300 مليار دولار، وهي أكبر بعشرة أضعاف من أقرب منافسيها في مجال العقود الذكية.

يُشدد “سيلكيس” على أن نضج الايثيريوم يلعب دور محوري في جذب مطوري التطبيقات المجمعة، مما يضمن بقاء الشبكة كلاعب رئيسي في النظام البيئي المتطور للبلوكشين.

TradFi يحتضن الايثيريوم:

يُرجح أن يكون نجاح الايثيريوم في عام 2024 مرتبطا ارتباطا وثيقا بكيفية تبني التمويل التقليدي (TradFi) لهذه المنصة.

وفقا لـ “Messari”، يُنظر إلى الايثيريوم بتصورها الشبكة النظيفة والصديقة للبيئة كخيار جذاب لوول ستريت.

يتوقع ظهور صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم قريبا، متبعة الاتجاه الذي شهده البيتكوين.

يُبرز التقرير من “Messari” الجاذبية المتزايدة للايثيريوم للمؤسسات المالية التقليدية، مع التركيز على صافي العرض الانكماشي وتوليد رسوم سنوية تقدر بحوالي 300 مليون دولار.

وصف التقرير السنوي لـ “Messari” الايثيريوم بأنها “سلعة فوضوية”، حيث استمرت في النمو والازدهار وسط تقلبات السوق والفوضى.

يُعتبر البيتكوين عموما كرهان ضد البنوك المركزية المفلسة، بينما يُنظر إلى الايثيريوم، حسب “سيلكيس”، كرهان ضد البنوك الاستثمارية المفلسة أخلاقيا، مما يُظهر قدرة الايثيريوم على التكيف في ظل الشكوك الجيوسياسية.

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