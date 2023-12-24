البنك المركزي النيجيري يلغي القيود على البنوك بخصوص خدمة عملاء العملات المشفرة

أعلن البنك المركزي النيجيري (CBN) عن رفع الحظر الذي منع البنوك من تشغيل حسابات لمقدمي خدمات العملات المشفرة في البلاد.

وفقا لتعميم صادر في 22 ديسمبر موجه إلى البنوك، تُمكن الآن المؤسسات المالية من فتح حسابات لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المسجلين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وذلك وفقا لسياسات اعرف عميلك (KYC) الصارمة ومراقبة غسيل الأموال.

تخفيف القيود على العملات المشفرة من قبل البنك المركزي النيجيري:

في فبراير 2021، فرض البنك المركزي النيجيري حظرا على تداول العملات المشفرة، مطالبا بإغلاق الحسابات المصرفية المرتبطة بهذه الأنشطة.

جاء الحظر كمتابعة للتحذيرات السابقة بشأن مخاطر العملات المشفرة غير المنظمة في تسهيل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع سعي البنك لتقليل المخاطر ونقاط الضعف الناجمة عن غياب الإجراءات التنظيمية وحماية المستهلك.

تسبب هذا الحظر في تعطيل سوق العملات المشفرة في نيجيريا خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى صعوبات للمستخدمين في شراء وبيع عملاتهم الرقمية المشفرة.

أدرك البنك المركزي النيجيري الحاجة إلى تنظيم أنشطة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، استجابة للاتجاهات العالمية الحالية التي تشهد تزايد الاعتراف والاعتماد على العملات الرقمية المشفرة.

لهذا الغرض، أصدر البنك توجيهات لتنظيم العلاقات بين البنوك ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

صرح السيد “هارون مصطفى”، مدير السياسات والتنظيم المالي بالبنك المركزي النيجيري:

في ضوء هذا التطور، أصدر البنك المركزي النيجيري هذه التوجيهات لتقديم الإرشادات للمؤسسات المالية التي تخضع لسلطته التنظيمية بخصوص علاقاتها المصرفية مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في نيجيريا. هذه التوجيهات تحل محل التعميمات السابقة المشار إليها FPR/DIR/GEN/CIR/06/010 بتاريخ 12 يناير 2017 وBSD/DIR/PUB/LAB/014/001 بتاريخ 5 فبراير 2021.

البنوك مازالت ممنوعة من امتلاك العملات الرقمية المشفرة:

على الرغم من السماح للبنوك والمؤسسات المالية بفتح حسابات مخصصة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، لا تزال ذات البنوك ممنوعة من الاحتفاظ بالعملات الرقمية المشفرة أو تداولها أو التعامل بها.

مع سعي نيجيريا لتطبيق تدابير تنظيمية، يستمر نمو قطاع العملات المشفرة المحلي.

كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة الويب 3 في سبتمبر أن نيجيريا تتصدر الوعي بالعملات المشفرة عالميا، حيث سمع 99% من المواطنين عن هذه الأصول و91% منهم مستعدون للاستثمار فيها.

وافقت الوزارة الفيدرالية النيجيرية للاتصالات والاقتصاد الرقمي (FMCDE) على سياسة بلوكشين وطنية في وقت سابق من هذا العام، ممهدة الطريق لاستخدام رسمي لتكنولوجيا البلوكشين في البلاد.

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