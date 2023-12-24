تحذير من الاحتيال في سوق الكريبتو: استخدام التزييف العميق لتقليد شخصيات الكريبتو على يوتيوب

ظهرت على موقع يوتيوب صورة مفبركة للغاية، مُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، للسيد “مايكل سايلور” الرئيس التنفيذي السابق لشركة “MicroStrategy”.

يُعرض هذا الفيديو المزيف، الذي يقلد بدقة صوت “سايلور” وسلوكياته، كجزء من مخطط احتيالي يستهدف مالكي البيتكوين.

يُقدم هذا النوع الجديد من الاحتيال في مجال العملات المشفرة شخصا بمظهر أنيق يشبه “مايكل سايلور”، يجلس في مكتب فخم محاط برفوف الكتب، مما ينشئ صورة توحي ببيئة عمل موثوقة.

يستخدم المُقلِّد في الفيديو صوت “سايلور” بطريقة مُقنعة لجذب المشاهدين بعرض يبدو جيدا للغاية لدرجة أنه يصعب تصديقه، حيث يقترح العرض مضاعفة عملات البيتكوين الخاصة بالمشاهدين من خلال متابعة “خطوات بسيطة”.

يشدد التزييف العميق على أمان وسلامة المعاملة للإيقاع بالمستخدمين الساذجين وغير المتمرسين في مجال التقنية.

يحث الشخص المقلد لـ “سايلور” المشاهدين على مسح رمز الاستجابة السريعة وزيارة موقع ويب لبدء عملية زيادة أصولهم الرقمية المزعومة.

هذه الحادثة ليست الوحيدة، حيث سبق وأن انتشرت عمليات احتيال مماثلة في مجال العملات المشفرة، منها ما يستغل صور مؤثرة وسمعة شخصيات بارزة في الصناعة.

في الآونة الأخيرة، ظهرت عملية احتيال مشابهة تضمنت تقليدا واقعيا للرئيس التنفيذي لشركة الريبل، مما يُظهر مشكلة أكبر داخل منصات التواصل الاجتماعي.

أصبحت هذه الأنشطة الاحتيالية أكثر تعقيدا وصعوبة في التمييز عن الأنشطة الشرعية.

وقد أدى ظهور عمليات احتيال العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى دفع شركة الريبل لرفع شكوى ضد شركة يوتيوب علنا بسبب نقص جهودها الملموسة لمكافحة هذه الأنشطة الاحتيالية واستضافة فيديوهات مشبوهة.

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