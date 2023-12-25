شركة Paxos تعلن عن موعد توفر عملة USDP المستقرة على شبكة سولانا

أعلنت “Paxos”، وهي شركة متخصصة في إصدار العملات الرقمية المستقرة ومقرها نيويورك، عن توسعتها الاستراتيجية لتشمل عملتها المستقرة USDP على منصة بلوكشين سولانا، وذلك بعد أن كانت حصرية سابقا لمنصة الايثيريوم.

من المقرر أن يبدأ هذا التوسع في 17 يناير 2024، مما يمثل خطوة بارزة لـ “Paxos” في السوق التنافسي للعملات المستقرة، حيث تتنافس مع شركات مثل “Circle” والتيثر للسيطرة على السوق.

توسعة Paxos إلى سولانا:

حصلت “Paxos” على الموافقة من إدارة الخدمات المالية في نيويورك (DFS) لتوسعة USDP من الايثيريوم إلى سولانا بعد عملية مراجعة شاملة.

لم تكشف الشركة عن مدة هذه العملية.

وفي بيانه، قال “والتر هيسرت”، رئيس الاستراتيجية في “Paxos”:

يمثل هذا التوسع خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا بجعل العملات المستقرة متاحة للجميع. لقد وضعت Paxos معايير الرقابة وإدارة الاحتياطيات والإصدار في سوق العملات المستقرة، و بإدماج USDP مع سولانا، نسهل على الأشخاص الحصول على العملات المستقرة الأكثر أمانا وموثوقية واستخدامها.

أصبحت “Paxos” أول شركة للعملات المشفرة تحصل على ميثاق ثقة من DFS تحت الإطار التنظيمي الجديد للأصول الرقمية في عام 2015.

وقد حصلت على موافقة DFS لإصدار أول عملة مستقرة لها في عام 2018، والتي كانت تُعرف باسم “Paxos Standard” قبل أن تُعاد تسميتها إلى USDP.

قبل التوسع الأخير إلى سولانا، كانت “Paxos” تصدر USDP على الايثيريوم فقط بسبب القيود التي فرضتها DFS.

على مر السنين، أقامت الشركة شراكات مع لاعبين رئيسيين في المجال المالي.

في يونيو، دخلت “Paxos” في شراكة مع “Mercado Libre”، وهو سوق عبر الإنترنت، لتقديم عملتها المستقرة “Pax Dollar” (USDP) للمستخدمين في المكسيك، حيث ستتم معالجة المعاملات من خلال “MercadoPago”، وهو تطبيق محفظة رقمية تابع لـ “Mercado Libre”.

وفي أغسطس، أطلقت بايبال، العملاقة في مجال التكنولوجيا المالية متعددة الجنسيات، العملة المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي PayPal USD (PYUSD) بالتعاون مع “Paxos”.

التحديات التنظيمية:

واجهت “Paxos” تحديات تنظيمية عندما تم الكشف في فبراير من هذا العام عن تحقيق تجريه DFS.

على الرغم من عدم الكشف عن السبب المحدد في البداية، يبدو أن التحقيق مرتبط بمشاركتها في BUSD، وهي عملة مستقرة تم إنشاؤها بالتعاون مع منصة تداول العملات المشفرة بينانس.

بعد ذلك بوقت قصير، طلبت DFS من “Paxos” التوقف عن إصدار العملة الرقمية.

كان هذا التطور بمثابة ضربة قوية لـ “Paxos”، حيث كان أكثر من 95% من إيراداتها مستمدة من هذه الشراكة.

وفي خضم هذه التحديات التنظيمية، أنهت منصة تداول العملات المشفرة الجديدة نسبيا، EDX Markets، شراكتها مع Paxos، التي كان من المقرر أن تكون بمثابة أمين الحفظ السابق للعملات المشفرة.

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