انخفاض قيمة العملات الرقمية المستقرة في السوق الصاعدة الأخيرة!

خلال الاتجاه الصعودي الأخير في السوق، لم تحظ العملات المستقرة بزيادة ملحوظة في القيمة، كما تشير إليه دراسة أجرتها Sixdegree.

القيمة الإجمالية الحالية للعملات الرقمية المستقرة تقدر بـ129.5 مليار دولار، وهي أقل قليلا من 139 مليار دولار المسجلة في ديسمبر 2022.

العملات المستقرة القائمة على الإيثريوم مقابل القائمة على ترون في 2023:

يعود هذا الاتجاه إلى التطورات المختلفة على منصتي البلوكشين الرئيسيتين الايثيريوم وترون.

شهدت الايثيريوم انخفاض كبير في قيمة عملتها الرقمية المستقرة بنسبة 34٪ منذ عام 2022، لتصل إلى 69.4 مليار دولار.

في المقابل، ارتفعت قيمة العملات الرقمية المستقرة القائمة على ترون بنسبة 57.7٪ خلال الفترة نفسها.

عند التحليل التفصيلي لديناميكيات العملة المستقرة للايثيريوم، يتضح أن نصف العملات الرقمية المستقرة محتفظ بها في محافظ شخصية، مع 30٪ في منصات التداول المركزية (CEX) و5.5٪ فقط في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

وهو ما يمثل تغيير كبير مقارنة بالذروة التي تم الوصول إليها في يناير 2022، حيث استحوذت بروتوكولات DeFi على حوالي 25% من العملات المستقرة على الإيثريوم.

بالنسبة للعملات الرقمية المستقرة الرئيسية القائمة على الإيثريوم مثل USDT، USDC، وDAI، فقد شهدت توجهات متباينة.

بقي USDT نسبيا مستقرا مع زيادة بنسبة 23%، في حين شهد USDC وDAI انخفاض بنسبة 47% و30% على التوالي.

ديناميكيات سوق ترون تقدم رؤية مختلفة، إذ أن حوالي 30% من العملات الرقمية المستقرة موجودة في منصات التداول اللامركزية، 0.2% في بروتوكولات DeFi، والأغلبية الباقية، حوالي 70%، محتفظ بها في محافظ شخصية.

يشير هذا إلى نمط استخدام مميز في ترون، حيث يميل المستخدمون أكثر نحو التخزين في المحفظة الشخصية بالمقارنة مع الايثيريوم.

تطور سوق العملات المستقرة على شبكة ترون في 2023:

في 2023، شهدت شبكة ترون نمو ملحوظ في قيمة العملات الرقمية المستقرة، مدفوعة بعدة عوامل.

أحد العوامل الرئيسية هو توسع قاعدة مستخدمي ترون، حيث اختار حوالي 40٪ من 5 مليون مستخدم للعملات المستقرة أسبوعيا استخدام ترون في النصف الأول من عام 2023، مما أدى إلى حجم معاملات يصل إلى 70 مليار دولار أسبوعيا.

تزايدت شعبية ترون بشكل خاص في الأسواق الناشئة مثل دول أمريكا اللاتينية، حيث يجد المستخدمون رسوم معاملات ترون المنخفضة وسرعاتها العالية جذابة، ولا سيما في المناطق التي تعاني من معدلات تضخم عالية مثل الأرجنتين.

أصبحت ترون أيضا لاعبا مهما في قطاعات DeFi والعملات الرقمية المستقرة، مع أكثر من 8 مليار دولار في نظام التمويل اللامركزي الخاص بها وزيادة كبيرة في إصدار العملات الرقمية المستقرة.

فوائد التكلفة والكفاءة، مثل انخفاض رسوم المعاملات، جعلت ترون واحدة من شبكات البلوكشين الرائدة في تحويلات العملات الرقمية المستقرة.

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