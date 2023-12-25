القيمة السوقية للكريبتو ستصل إلى 3.2 تريليون دولار مع ارتفاع عدد مالكيها في عام 2024 حسب: Bitfinex

يُظهر تقرير “Bitfinex Alpha” أن سوق العملات الرقمية المشفرة يتجه نحو نمو ملحوظ في العام المقبل، مع اتجاه صعودي واضح يعكسه زيادة في القيمة السوقية وعدد المستخدمين العالميين للأصول الرقمية.

من المتوقع أن تتراوح القيمة السوقية للعملات المشفرة بين 1.6 تريليون دولار، وهو المستوى الحالي، و3.2 تريليون دولار.

ومن المرجح أن يرتفع عدد مالكي العملات المشفرة عالميا من 575 مليون إلى ما بين 850 و950 مليون.

القيمة السوقية للعملات المشفرة ستصل إلى 3.2 تريليون دولار في 2024:

تدل المقاييس والبيانات على أن السوق الهابط قد انتهى وأن السوق يتجه الآن نحو الاتجاه الصعودي.

على سبيل المثال، ارتفعت قيمة البيتكوين بأكثر من 158٪ في العام الماضي، على الرغم من أنها لا تزال أقل بنسبة 38٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق والبالغ 68000 دولار في 2021.

يعتقد محللو Bitfinex أن السوق الصاعد الحالي يمتلك “إمكانات كبيرة” ويمكن أن يرسخ البيتكوين كفئة أصول بقيمة عدة تريليونات من الدولارات، وهو ما يعد بقيمة استثمارية كبيرة.

يجب مراقبة عدة مقاييس مهمة مع تحرك السوق في عام 2024، بما في ذلك مؤشر الخوف والجشع للبيتكوين، الذي يشير إلى تحول من الخوف الشديد إلى الجشع.

معدنو البيتكوين يستعدون لحدث الانقسام القادم:

تستمر هيمنة البيتكوين في النمو، ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات المؤسساتية في تفضيلها.

يمكن أن يكون نمو الهيمنة مرتبطا بطلبات ETF للبيتكوين في الولايات المتحدة المتوقع الموافقة عليها بحلول يناير.

ويستعد المعدنون لتأثيرات حدث الانقسام في مكافأة التعدين المقبلة في أبريل، والتي ستقلل مكافآت الكتل إلى النصف.

تعتبر تدفقات المعدنين مؤشرا رئيسيا لمعنويات السوق، ويتوقع المحللون أن تظل هذه التدفقات منخفضة لمعظم عام 2024، مع توقع المعدنون لزيادة الأسعار بعد حدث الانقسام.

طفرة متوقعة في مالكي العملات المشفرة على مستوى العالم:

مع توسع النظام البيئي للأصول الرقمية وزيادة القيمة السوقية الإجمالية، من المتوقع أن يصل اعتماد البيتكوين والعملات المشفرة إلى مستويات جديدة.

ستظهر دول مثل السلفادور والأرجنتين ولوغانو كرائدين في هذا المجال، حيث تبنت السلفادور ولوغانو البيتكوين كعملة قانونية وأطلقتا مشاريع متعلقة بالبيتكوين.

في الأرجنتين، يلجأ الأشخاص إلى العملات الرقمية المشفرة بسبب التضخم والاضطرابات الاقتصادية.

يتوقع محللو Bitfinex أن يزداد التركيز في عام 2024 على تعزيز البنية التحتية لدعم معاملات البيتكوين، بما في ذلك مبادرات لزيادة الوعي والتعليم حول البيتكوين، خاصة بين الفئات المستبعدة تقليديا من النظام المصرفي.

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