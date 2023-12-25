شركة Curve Finance تعوض المبلغ الإجمالي المسروق في شهر يوليو الماضي

في 30 يوليو، تعرضت أربعة مجمعات من Curve Finance للاستغلال بسبب خطأ في إعادة الدخول، والذي أصبح ممكنا بواسطة لغة برمجة Vyper.

هذا الاستغلال أدى إلى سرقة ما مجموعه 73.5 مليون دولار من المجمعات.

بالرغم من الجهود السريعة من المجتمع وCurve نفسها، التي عرضت التعامل مع الحادثة على أنها عملية قرصنة بيضاء مقابل إعادة 90% من الأموال المسروقة، لم يتمكنوا من استرداد كامل المبلغ.

بعد استرداد حوالي 52 مليون دولار، أقدم مجتمع Curve على إجراء تصويت لتحديد إمكانية تعويض المستخدمين والطريقة المناسبة للقيام بذلك.

الاقتراح الذي وافق عليه 94% من المصوتين وعد بتعويض ليس فقط العملات الرقمية المفقودة ولكن أيضا الرموز الرقمية المفقودة من CRV التي كانت ستُوزع على المجمعات.

أعلنت Curve عن تعويض المستخدمين المتأثرين بمبلغ إجمالي قدره 42 مليون دولار من CRV، مما يعوض الخسارة المحسوبة التي تزيد عن 94 مليون دولار.

هذا التعويض شمل أيضا سداد المكاسب غير المحققة، وهو إجراء يُرجح أن يعزز ثقة المستثمرين في المجمعات المرتبطة بـ CurveDAO.

على الرغم من هذه الخطوة، تظل هناك حاجة لتحسينات أمنية كبيرة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المكلفة.

وبالنظر إلى الموارد الكبيرة لـ CurveDAO، يُعد الاستثمار في تحسين الأمان أمرا أساسيا ولابد منه.

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