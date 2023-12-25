الرئيس التنفيذي لشركة “KyberSwap” يكشف عن تخفيض في القوى العاملة بنسبة 50%

مؤخرا، أعلن “فيكتور تران”، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ “KyberNetwork”، عن خطوات صعبة لمواجهة التحديات التي نجمت عن الاستغلال الأمني الذي طال المنصة.

على خلفية خرق أمني كبير أدى إلى خسارة 50 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة، اضطرت “KyberSwap” لتقليص القوى العاملة بنسبة 50%.

“KyberSwap” تقلص نصف قواها العاملة:

بالرغم من الصعوبات، أعرب “تران” عن تقديره لمرونة المنصة في مواجهة هذه الأزمة.

تستعد المنصة لإطلاق “Zap API”، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى بروتوكولات السيولة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).

ألقى “تران” الضوء على الجهود المبذولة لدعم المستخدمين المتأثرين من خلال برنامج منح خزانة “KyberSwap Elastic Exploit”، الذي يغطي حتى 100% من الخسائر.

نتيجة للحاجة إلى إعادة الهيكلة، أوقفت “KyberSwap” مؤقتا بعض المبادرات بما في ذلك بروتوكول السيولة ومشروع “KyberAI”.

أشاد “تران” بتفاني ونزاهة الفريق المغادر، اتخذ القرار الصعب بتقليص القوى العاملة بنسبة 50%، مع التعهد بمساعدتهم في إيجاد فرص عمل في مجال الويب 3.

تحديات ومستقبل KyberSwap:

وفقا للإعلان الأخير، تظهر الشركة تصميما على التعافي والمساهمة في نظام “DeFi” البيئي، على الرغم من النكسات الأخيرة.

الإعلان يؤكد على التزام “KyberSwap” بالابتكار ودعم المستخدمين ورفاهية فريقها.

الطريق قد يكون صعبا، ولكن الشركة مستعدة لمواجهة العواصف بثبات.

ويذكر أنه، حتى وقت كتابة هذا التقرير، شهد سعر “Kyber Network Crystal v2” (KNC) تقلبات محدودة، مع تغييرات طفيفة في السعر وحجم التداول خلال الأسبوع الماضي.

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