سك مليار دولار جديدة في خزانة العملة الرقمية المستقرة التيثر USDT: التفاصيل هنا

وفقا للبيانات الصادرة عن منصة تتبع البلوكشين وتحليل المعاملات “Whale Alert” قامت الخزانة الخاصة بشركة التيثر بإصدار مليار دولار.

هذه الصفقة، التي تم تنفيذها عبر شبكة الايثيريوم، ساهمت بشكل كبير في زيادة العرض المتداول لعملة التيثر وهي خطوة تدخل ضمن استراتيجية الشركة لإدارة السيولة في سوق العملات الرقمية المشفرة.

صرح “بولو أردوينو” الرئيس التنفيذي لشركة التيثر لـ X حول الغرض من هذا الإصدار.

وأكد أن هذه العملية تستهدف “تجديد المخزون” على شبكة الإيثيريوم، مشيرا إلى أنها “معاملة مصرح بها لكنها لم تُطرح بعد”.

يعني هذا أن المبلغ المُصدر سيتم الاحتفاظ به كمخزون لتلبية طلبات الإصدار المستقبلية وتسهيل مقايضات الشبكة حسب الحاجة.

في الواقع، لم يتم بعد تداول USDT التي تم إصدارها حديثا، ولم يتم طرحها في السوق إلا استجابة للطلب المستقبلي.

بقيمة سوقية تبلغ 91 مليار دولار، تعتبر عملة USDT وسيطا مستقرا للمتداولين الذين يسعون إلى تأمين الأرباح أو الدخول في مراكز جديدة دون مغادرة سوق العملات المشفرة.

تُعد هذه العملة الرقمية المستقرة بمثابة ملاذ خلال فترات التقلب العالي التي تشهدها غالبا أسواق العملات الرقمية المشفرة.

تبلغ القيمة السوقية لشركة التيثر حاليا 91.2 مليار دولار، وفقا لموقع CoinMarketCap.

شهدت العملة المشفرة الرئيسية نموا كبيرا من 65 مليار دولار إلى الرقم الحالي.

العملات الرقمية المستقرة الأخرى، مثل (USDC) التي تحتل المرتبة السابعة بقيمة سوقية تبلغ 25 مليار دولار، لا تزال بعيدة عن منافسة USDT في الحجم والقيمة.

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