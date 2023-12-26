ارتفاع إيرادات تعدين البيتكوين بنسبة 400٪ على أساس سنوي في 2023

في عام 2023، شهدت صناعة تعدين البيتكوين (BTC) نمو ملحوظ في إيراداتها، حيث بلغ متوسط الإيرادات اليومية من رسوم المعاملات حوالي 2 مليون دولار، بزيادة قدرها 400٪ مقارنةً بالعام السابق، وفقا لبيانات Coinmetrics.

أفاد “جيمسون لوب” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Casa، المتخصصة في حلول الحفظ الذاتي للبيتكوين، في منشور على موقع X (المعروف سابقًا بتويتر) بتاريخ 23 ديسمبر أن القائمين بتعدين البيتكوين حققوا إيرادات تجاوزت 10 مليار دولار في عام 2023، وإجمالي 57 مليار دولار على مدار الـ 15 سنة الماضية.

أشار “لوب” إلى أنه على الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فمن غير المحتمل أن يكون المعدنون قد حولوا البيتكوين إلى عملة نقدية على الفور، مفضلين بدلا من ذلك الاحتفاظ بأصولهم لتحقيق مكاسب طويلة الأجل.

في الشهر نفسه، سجلت إيرادات التعدين اليومية ورسوم المعاملات رقما قياسيا سنويا بلغ 64 مليون دولار، بزيادة تقارب 400٪ مقارنة بالعام الماضي، بحسب بيانات Ycharts.



منذ بداية ديسمبر، لم تقل إيرادات التعدين اليومية عن 33.85 مليون دولار، مما يدل على أرباح كبيرة للمعدنين في الربع الأخير من العام.

بيانات Coin Metrics تُظهر أيضا أن إيرادات التعدين الفصلية في عام 2023 تجاوزت 2 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة، مع ارتفاع كبير في رسوم المعاملات التي جمعها المعدنون في الربعين الثاني والرابع.

في السياق نفسه، شهدت شبكة البيتكوين نمو كبير في معدل تجزئة التعدين في عام 2023، حيث ارتفع هذا المعدل من 250 إكساهاش في الثانية (EH/s) إلى 480 إكساهاش/ثانية، كما ورد في تقرير حالة الشبكة للربع الرابع من Coin Metric.

هذا الارتفاع أدى إلى زيادة في صعوبة التعدين بنسبة 26٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية وفقا لبيانات Coinwarz.

مع هذا الارتفاع في معدل التجزئة وصعوبة التعدين، قد تتأثر ربحية المعدنين.

يُتوقع أن يؤدي الحدث القادم لتقليص مكافآت التعدين إلى النصف من 6.25 إلى 3.125، مما قد يزيد من التحديات التي يواجهها المعدنون.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن هذا التقليص قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ في معدل ارتفاع صعوبة التعدين.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر الارتفاع المستمر في معدل التجزئة تحسنا في أمان الشبكة، الأمر الذي قد يدعم ارتفاع أسعار البيتكوين نحو سوق صاعدة.

نشر “جوليو مورينو” كبير الباحثين في CryptoQuant، مؤخرا على X تقرير يُشير إلى أن مؤشر دورة السوق “Bull-Bear” يدل على انتقال حديث إلى فترة صعودية، مما يعزز ربحية المعدنين على الرغم من التحديات المتزايدة.

اقرأ أيضا:

تراجع قيمة العملة الرقمية (BONK) للنصف: هل ستسوء أمورها أكثر؟

سك مليار دولار جديدة في خزانة العملة الرقمية المستقرة التيثر USDT: التفاصيل هنا