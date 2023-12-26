الاستثمار في منتجات الأصول الرقمية تعود من جديد بتدفقات تصل إلى 87.6 مليون دولار

شهد سوق الاستثمار في الأصول الرقمية تعافيا ملحوظا بعد فترة من التراجع، حيث أشار “جيمس باترفيل” رئيس قسم الأبحاث في “CoinShares”، إلى أن صافي التدفقات الواردة بلغ 103 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

هذا الانتعاش يأتي بعد توقف سلسلة من التدفقات الإيجابية المستمرة لمدة 11 أسبوع.

الاستثمار في منتجات البيتكوين (BTC) استقطب الجزء الأكبر من رأس المال بصافي تدفق بلغ 87.6 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت العقود القصيرة لعملة البيتكوين تدفقات طفيفة بقيمة 0.3 مليون دولار.

من ناحية أخرى، استقطبت منتجات الاستثمار في الايثيريوم تدفقات صافية بلغت 7.9 مليون دولار، في حين حققت منتجات سولانا تدفقا صافيا بقيمة 6 مليون دولار.

على صعيد العملات الرقمية البديلة الأخرى، سجلت Avalanche واللايت كوين تدفقات خارجية بلغت 2.6 مليون دولار و0.4 مليون دولار على التوالي.

من الناحية الجغرافية، تميزت ألمانيا وكندا والولايات المتحدة كدول رائدة في الاستثمار بتدفقات قيمتها 41.6 مليون دولار، و25.8 مليون دولار، و20.4 مليون دولار على التوالي.

سويسرا والبرازيل وأستراليا وفرنسا تبعت هذا الاتجاه بتدفقات بلغت 15 مليون دولار، و8 مليون دولار، و1.2 مليون دولار، و0.3 مليون دولار.

في المقابل، شهدت السويد تدفقات خارجية بقيمة 8.7 مليون دولار.

يأتي هذا الانتعاش الطفيف بعد تقرير سابق من CoinShares، الذي أشار إلى نهاية سلسلة من التدفقات الإيجابية المستمرة لمدة 11 أسبوع، والتي اختتمت بسحب إجمالي بلغ 16 مليون دولار.

خلال تلك الفترة، تأثرت عملة البيتكوين بشكل كبير بتدفقات خارجة بلغت 33 مليون دولار، بينما شهدت معظم العملات البديلة تدفقات إيجابية، مع تسجيل منتجات الايثيريوم وAvalanche لانخفاضات متواضعة.

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