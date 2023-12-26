البيتكوين هي العملة رقم 13 في العالم بعد عملة “الوون الكوري”

حققت البيتكوين التي تعد العملة الرقمية الرائدة والأكبر من حيث القيمة السوقية نموا كبيرا، حيث تخطت مؤخرا حاجز أكبر 15 عملة عالمية في ديسمبر، بحسب منصة “Bitcoin Bold”.

البيتكوين، التي تعد العملة المشفرة الوحيدة ضمن أفضل 20 عملة عالمية، تحتل الآن المرتبة الثالثة عشر عالميا، بقيمة سوقية بلغت 732.5 مليار دولار في 19 نوفمبر، وفقا لبيانات “CEIC” و”CoinGecko”.

في نوفمبر، تفوقت البيتكوين على الروبية الهندية، وجاءت مباشرة خلف الفرنك السويسري.

مع استمرار ارتفاع قيمتها في ديسمبر، تجاوزت عملة البيتكوين الفرنك السويسري وتقترب من الوون الكوري الجنوبي، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 840 مليار دولار.

تشير التوقعات إلى أن البيتكوين قد تتجاوز حتى المعروض النقدي M1 للدولار الأمريكي، الذي يبلغ 18 تريليون دولار، إذا وصل سعرها إلى 919,305 دولار.

تتطلع البيتكوين أيضا لمطابقة القيمة السوقية للذهب، وهو ما يعني تداولها بنصف مليون دولار لكل عملة، كما أشار المستثمر “أنتوني بومبليانو”.

تتساءل الجمعية الأمريكية للعلوم عما إذا كانت العملات المشفرة تعتبر عملات فعلية، نظرا لأنها لم تُعتمد بعد على نطاق واسع كوسيلة للتبادل.

ومع ذلك، يرى البعض في البيتكوين إمكانية لتكون عملة احتياطية رئيسية، وهو ما ذكر في مقال في مجلة “Geopolitic Monitor”.

أشار “برايان أرمسترونغ”، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، إلى أن البيتكوين قد تكون مفتاح لتعزيز الحضارة الغربية وحماية الدولار الأمريكي وحلفائه.

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