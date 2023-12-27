تراجع سعر البيتكوين عن مستوى 43 ألف دولار

نجح سعر البيتكوين في التداول فوق 43,000 دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه فشل في الحفاظ على هذه الزيادة خلال 24 ساعة الماضية، حيث تراجع دون هذا المستوى.

أغلب العملات الرقمية المشفرة البديلة تتحرك بشكل طفيف نحو الانخفاض، باستثناء عملة بينانس وسولانا من العملات الكبرى.

تراجع البيتكوين دون مستوى 43,000 دولار:

أغلقت العملة المشفرة الرائدة على ارتفاع خلال الأسابيع الماضية ودخلت نهاية الأسبوع بقيمة تقارب 44,000 دولار، عقب محاولات فاشلة عديدة لاختراق هذا المستوى بشكل قاطع لأول مرة منذ ما يقارب العامين.

مع ذلك، بدأ المضاربون على الانخفاض بالضغط على السوق، مما أدى إلى تراجع بيتكوين إلى ما دون 44,000 دولار، وصولا إلى حوالي 42,600 دولار.

بعد تعاف سريع ومحاولة للعودة إلى 44,000 دولار، تغيرت الأوضاع مجددا خلال 24 ساعة الماضية.

نتيجة لذلك، انخفض سعر البيتكوين بنحو ألف دولار، ليصل إلى أدنى مستوى له في ستة أيام عند 42,500 دولار على منصة Bitstamp.

وعلى الرغم من تعافيها بضع مئات من الدولارات منذ ذلك الحين، ما زالت عملة البيتكوين تتراجع بنسبة 1٪ في اليوم، وظلت دون مستوى 43,000 دولار.

كما انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 840 مليار دولار، وتراجعت هيمنتها على العملات الرقمية البديلة إلى 50.5% وفقا لـ CMC.

من جهة أخرى يواصل سعر العملة الرقمية BNB وSOL أداؤهم المثير للإعجاب مؤخرا، حيث ارتفعت سولانا بنسبة 3.5% خلال اليوم الماضي وتتداول الآن فوق 110 دولار.

في الوقت نفسه، حققت عملة BNB ارتفاع بنسبة 5% ووصلت بسعر 310 دولار.

العملات الرقمية البديلة الأخرى ذات القيمة السوقية الكبيرة تشهد إما خسائر طفيفة مثل ETH وXRP وTRX وDOGE وLINK، أو مكاسب بسيطة.

أما الارتفاعات الكبيرة في الأسعار فقد جاءت من عملات مثل SATS (20%)، وSei (17%)، وSui (15%)، وORDI (13%)، وNEAR Protocol (13%).

رغم ذلك، انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 30 مليار دولار منذ ذروتها أمس، ليصل إلى 1.650 تريليون دولار وفقا لـ CMC.

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