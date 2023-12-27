شركة MicroStrategy تختتم العام 2023 بشراء ضخم للبيتكوين بقيمة 615.7 مليون دولار

في آخر تطورات سوق الكريبتو، اختتمت الشركة المطورة للبرمجيات “MicroStrategy” والتي أسسها “مايكل سايلور” عام 2023 بخطوة استراتيجية.

حيث حصلت على 14,620 بيتكوين مقابل حوالي 615.7 مليون دولار، بمتوسط سعر يبلغ 42,110 دولار لكل بيتكوين.

حتى تاريخ 26 ديسمبر 2023، أصبحت “MicroStrategy”، التي أثبتت نفسها كأكبر شركة مالكة للبيتكوين، تمتلك الآن 189,150 بيتكوين.

تم الحصول على هذه العملات البيتكوين مقابل حوالي 5.9 مليار دولار، بمتوسط سعر شراء يبلغ 31,168 دولار لكل بيتكوين.

تؤكد هذه الخطوة الأخيرة من جديد على التزام “MicroStrategy” تجاه البيتكوين كأصل احتياطي طويل الأجل للخزانة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتم فيه تداول البيتكوين بسعر 42,934 دولار، بعد زيادة شهرية بنسبة 16٪. قامت شركة برمجيات ذكاء الأعمال المدرجة في بورصة ناسداك بضخ 600 مليون دولار لشراء 16,130 بيتكوين إضافية بمتوسط سعر 36,785 دولار لكل بيتكوين منذ شهر تقريبا.

شهدت MicroStrategy تحول في نوفمبر من هذا العام حيث كسبت أكثر من مليار دولار من الأرباح غير المحققة من البيتكوين، مرتدة من خسارة مليار دولار في عام 2022 تعزى إلى الارتفاع في قيمة العملات المشفرة.

ومع عملية الشراء الأخيرة، ارتفع هذا الرقم، حيث تشير التقارير إلى أن أرباح الشركة تبلغ حاليا 2.21 مليار دولار من استثمارها في البيتكوين البالغ 5.9 مليار دولار.

على الرغم من الركود والتقلبات المفرطة في أعقاب تراجع السوق في عام 2022، استمر “سايلور” في كونه مدافعا منذ فترة طويلة عن البيتكوين.

توقع المسؤول التنفيذي السابق للشركة ارتفاع بمقدار عشرة أضعاف في قيمة الأصل بحلول عام 2024، ويعزو هذا الارتفاع المحتمل إلى عوامل مثل انقسام مكافأة التعدين بالإضافة إلى الموافقة المحتملة على صندوق ETF البيتكوين الفوري.

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