إعلان منصة بينانس عن إضافة أزواج تداول جديدة لمستخدمي الريبل (XRP) وسولانا (SOL)

أعلنت منصة بينانس، المنصة الرائدة عالميا في مجال تداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول، عن توسيع خدماتها بإضافة أزواج تداول جديدة، بما في ذلك SOL/USDC، XRP/USDC، ADA/USDC، MATIC/USDC، وستة أزواج أخرى.

من المتوقع أن تدخل هذه الإضافات حيز التنفيذ في 28 ديسمبر.

التوسع في أزواج التداول من قبل عملاق العملات المشفرة مثل بينانس قد يكون له تأثير إيجابي على أسعار العملات الرقمية المتأثرة، مما يزيد من سيولتها ويسهل توافرها للتداول.

بعد إعلان بينانس، شهدت بعض العملات الرقمية زيادة في قيمتها.

ارتفعت الريبل (XRP) بنحو 2% خلال 24 ساعة الماضية، متجاوزة 0.63 دولار، بينما تخطت عملة كاردانو (ADA) حاجز 0.60 دولار.

الزيادة الأكثر وضوحا كانت مع نصيب عملة Polygon (MATIC)، التي ارتفعت بنسبة تقارب 20%، متجاوزة 1.05 دولار للمرة الأولى منذ أبريل من هذا العام.

مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه بالرغم من كون هذه الأزواج حديثة الإدراج، إلا أن جميع الأصول المذكورة كانت متاحة بالفعل للتداول على بينانس مقابل أزواج مختلفة.

في الجانب الآخر، يمكن أن يكون لإزالة الأصول من منصات تداول كبرى مثل بينانس تأثير كبير على أسعار العملات الرقمية المعنية، والتي غالبا ما يكون سلبيا.

من بين التداعيات المحتملة فقدان المصداقية، انخفاض السيولة، والتأثير السلبي على السمعة.

حيث تم بالفعل إزالة عدة أزواج تداول مثل BTS/USDT، PERL/USDT، TORN/BUSD، وWTC/BTC من منصة بينانس كمثال على هذا الأثر، حيث شهدت بعض هذه العملات انخفاض كبير في قيمتها عقب قرار الإزالة.

اقرأ أيضا:

شركة MicroStrategy تختتم العام 2023 بشراء ضخم للبيتكوين بقيمة 615.7 مليون دولار

تراجع سعر البيتكوين عن مستوى 43 ألف دولار