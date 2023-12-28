ارتفاع العملات الرقمية البديلة يدفع القيمة السوقية إلى مستويات قياسية

شهد سوق العملات المشفرة تطور ملحوظ، حيث سجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة زيادة بنسبة 4٪ خلال 24 ساعة الماضية، لتصل إلى ذروتها لعام 2023 بقيمة 1.79 تريليون دولار، وفقا لمؤشر CoinGecko.

هذا الارتفاع يمثل الأعلى منذ مايو 2022، مما يعيد الأسواق إلى مستوياتها القياسية التي لم تشهدها منذ نحو 20 شهر.

في هذا السياق، لوحظ تغير ملفت في ديناميكيات السوق، حيث لم تعد عملة البيتكوين هي المحرك الرئيسي للنمو.

بدلا من ذلك، تتصدر العملات الرقمية البديلة المشهد، مع تحقيق العديد منها لمكاسب تتجاوز الرقمين في اليوم الواحد.

من الجدير بالذكر أن البيتكوين واجهت مقاومة عنيدة، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 43,750 دولار قبل أن تشهد تراجع طفيف.

في المقابل، شهدت الايثيريوم قفزة بارزة بنسبة 7٪ خلال اليوم، تجاوزت خلالها عتبة 2400 دولار لأول مرة منذ مايو 2022، لتبلغ ذروتها عند 2442 دولار قبل التراجع إلى 2380 دولار.

على صعيد آخر، تعافت عملة بينانس (BNB) بشكل كامل من تداعيات الانهيار الناتج عن التنظيم، حيث تجاوزت 300 دولار للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.

كما شهدت كاردانو (ADA) و (LINK) ارتفاعات ملحوظة بنسب 8.4٪ و17٪ على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من العملات الرقمية الأخرى التي حققت مكاسب كبيرة، مثل البيتكوين كاش Bitcoin Cash (BCH)، وInternet Computer (ICP)، وOptimism (OP)، وLido DAO (LDO)، وArbitrum (ARB)، وAave (AAVE). بينما تعتبر BSV، وهي انقسام عن البيتكوين، الأكثر ارتفاع بنسبة 63٪ لتصل إلى 87 دولار.

وعلى الرغم من الاتجاه الصعودي العام، خالفت عملات مثل Solana (SOL)، وAvalanche (AVAX)، وPolygon (MATIC) هذا الاتجاه، على الرغم من نموها الملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

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