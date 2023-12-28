كاردانو (ADA) تحقق ارتفاعا بنسبة 10%: فهل ستواصل ارتفاعها؟



في مشهد العملات المشفرة المتغير باستمرار، تميزت عملة كاردانو (ADA) بارتفاع ملحوظ، حيث سجلت زيادة بنسبة 10% خلال 24 ساعة الماضية.

هذه الزيادة اللافتة جعلتها تحتل المرتبة الثامنة من حيث القيمة السوقية في عالم العملات المشفرة، ووصلت قيمتها السوقية الاجمالية إلى نحو 23 مليار دولار.

الأداء المثير للإعجاب لكاردانو:

يأتي هذا الارتفاع في ظل نمو القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى قرابة 1.8 تريليون دولار، وفقا لبيانات CoinGecko.

كما تشير البيانات إلى أن حوالي 60% من مستثمري ADA يتمتعون حاليا بأرباح، بينما يقل عدد الذين ما زالوا تحت مستوى الأرباح عن 40%.

العوامل التي تقف وراء النمو الكبير لعملة ADA:

من العوامل التي قد تكون ساهمت في هذا النمو الملحوظ أداء ADA المتميز في العديد من المجالات، حيث أظهرت بيانات من Santiment أن كاردانو كانت الشبكة الأولى من حيث نشاط التطوير خلال 30 يوم الماضية.

يضاف إلى ذلك ارتفاع القيمة الإجمالية المقفلة على الشبكة، التي لم تنخفض عن 400 مليون دولار منذ 18 ديسمبر، وفقا لـ DefiLlama.

هل سيستمر ارتفاع ADA؟

يُظهر التحليل الفني لـ ADA تشكيلا يُعرف بـ “المثلث المتماثل”، مما ينبئ بإمكانية حدوث ارتفاع إضافي.

يتوقع بعض المحللين أن يصل سعر ADA إلى حوالي 0.78 دولار في المستقبل القريب، معتمدين على مجموعة من العوامل الإيجابية التي تشهدها العملة حاليًا.

المستقبل المتوقع لقطاع العملات المشفرة في 2024:

يتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 عاما حافلا بالنجاحات لصناعة العملات المشفرة، خاصة مع التنصيف المرتقب لعملة البيتكوين والموافقة المحتملة على أول صندوق استثماري البيتكوين.

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