تصريحات مهمة من “فيتاليك بوتيرين” حول حلول توسيع نطاق الايثيريوم



أصبح توسيع نطاق شبكة الايثيريوم موضوع رئيسي يحظى باهتمام كبير من المستخدمين والمطورين ضمن النظام البيئي للايثيريوم.

“فيتاليك بوتيرين”، المؤسس المشارك للايثيريوم، أدلى مؤخرا بتصريحات بارزة تتعلق بالتقدم الذي تم إحرازه في مجال حلول توسيع نطاق الايثيريوم، مع التركيز بشكل خاص على عمليات التجميع.

هذا النوع من الحلول، والذي يُعرف بالتجميع، يعمل كطبقة ثانية تتيح تنفيذ المعاملات خارج الشبكة الأساسية للايثيريوم (الطبقة 1)، مع الاحتفاظ ببيانات المعاملات على الشبكة الرئيسية.

هذه الطريقة تزيد من قدرة الشبكة على معالجة المعاملات بشكل أسرع، مخففة بذلك من الازدحام ومن المحتمل أن تقلل الرسوم.

تُقسم عمليات التجميع إلى مراحل تتراوح من 0 إلى 2، وهو تصنيف يُعد حاسما لتقييم مدى نضج وفعالية هذه العمليات.

المرحلة الأولى، على سبيل المثال، تُعد إنجاز كبير لأي عملية تجميع، حيث تشير إلى توافر نظام إثبات العمل بكامل طاقته، وإمكانية وجود خمسة مشاركين خارجيين على الأقل لتقديم أدلة الاحتيال، والقدرة على الخروج من النظام بدون إذن للمستخدمين، وإنشاء مجلس أمني موثوق به.

تتجلى أهمية هذه المرحلة في إنجاز Arbitrum One، والذي يُظهر قدرته على دعم قابلية توسع الايثيريوم بشكل آمن وموثوق.

ومع ذلك، فإن الطموح المُعلن من قبل “بوتيرين” بتحقيق 10 عمليات تجميع للوصول إلى المرحلة الأولى خلال العام المقبل، وضرورة تحقيق درجة من لامركزية التسلسل، يُعد خطوة طموحة ومهمة.

تضمن لامركزية التسلسل عدم تحكم أي طرف واحد في ترتيب المعاملات، مما يحافظ على أساس الثقة واللامركزية الذي تقوم عليها تكنولوجيا البلوكشين.

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