محامي الريبل يعلق على قرار شركة “MicroStrategy” باستثمار المزيد في البيتكوين!

في خطوة غير مسبوقة في عالم العملات المشفرة، استثمرت شركة “MicroStrategy”، والمعروفة بقيادة الرئيس التنفيذي السابق مايكل سايلور، مبلغ ضخم يقدر بـ 615.7 مليون دولار لشراء 14,620 بيتكوين إضافية بمتوسط سعر 42,110 دولار لكل عملة، وهو ما سبق ونشرنا حوله في هذه المقالة:

شركة MicroStrategy تختتم العام 2023 بشراء ضخم للبيتكوين بقيمة 615.7 مليون دولار



ما يميز هذه الخطوة هو الهدف الطموح الذي يسعى إليه “سايلور”، كما أشار إليه الخبير البارز في مجال البيتكوين، “ماكس كيسر”.

يشير “كيسر” إلى أن استراتيجية “MicroStrategy” في الاستثمار بالبيتكوين، والتي تتضمن الاستعانة بالأسهم والديون كضمانات، قد تمكن الشركة من امتلاك ما يصل إلى 5٪ من إجمالي البيتكوين المتداول، أي ما يعادل حوالي 1.05 مليون بيتكوين.

على الجانب الآخر، عبر “جون ديتون”، المحامي المعروف والممثل القانوني لحاملي XRP، عن إعجابه بالاستراتيجية الجريئة لـ “MicroStrategy”.

أكد “ديتون”، الذي يمتلك أسهما في “MicroStrategy” والبيتكوين، على ثقته في خطة “سايلور”، معتبرا أن تفوق “سايلور” على “ساتوشي ناكاموتو”، المفترض أنه أكبر حامل للبيتكوين برصيد يقدر بـ 1.1 مليون بيتكوين (47.3 مليار دولار بالأسعار الحالية)، ليس بالأمر السهل.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر شراء “MicroStrategy” للبيتكوين هو 31,168 دولار، مما يعني أن الشركة حققت ربح ملحوظ يزيد عن 2.25 مليار دولار بالأسعار الحالية.

وبهذا، يتجاوز إجمالي مقتنيات “MicroStrategy” من البيتكوين 189,150 بيتكوين، بقيمة تقدر بـ 8.15 مليار دولار.

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