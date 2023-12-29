شركة “Ark Invest” تكمل استراتيجية الخروج استثماريا من GBTC في ظل ترقب إطلاق ETF البيتكوين

بحسب ما ذكرته بلومبرغ، قامت “Ark Invest” ببيع كافة حصصها في شركة Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، وهو ما يعد خطوة مفاجئة تزامنت مع ترقب المستثمرين للموافقة على صندوق ETF البيتكوين الذي سيخصص للاستثمار المباشر في البيتكوين.

يأمل المستثمرون في أن تقوم الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) بالموافقة على صندوق ETF البيتكوين في موعد أقصاه 10 يناير.

من جانبها، تسعى “Grayscale” أيضا للحصول على الموافقة لتحويل GBTC، وهو أكبر صندوق في العالم من نوعه، إلى صندوق استثمار متداول.

وفقا لبيانات بلومبرغ، باعت ARK Next Generation Internet ETF كامل حصتها البالغة 2.25 مليون سهم في GBTC يوم الأربعاء.

هذه الخطوة تأتي في وقت يقوم فيه صندوق “كاثي وود” المتداول بإجراء تعديلات جوهرية على محفظته الاستثمارية في البيتكوين.

في تطور متزامن، استحوذت الشركة على 4.32 مليون سهم في ProShares Bitcoin Strategy ETF، مما جعلها ثاني أكبر مستثمر في الصندوق وفقا للبيانات الصادرة عن Ark Investment Management LLC.

رغم وصول سعر البيتكوين إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2022، قلصت “وود” استثماراتها في GBTC، الذي كان في السابق يتصدر محفظة ARK Next Generation Internet ETF.

عملة البيتكوين شهدت ارتفاع ملحوظ، مضاعفة قيمتها أكثر من مرتين خلال عام 2023، حيث تحقق الغالبية العظمى من حامليها المكاسب في نهاية العام.

يتوقع الخبراء أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في وقت مبكر من الشهر المقبل.

بالتوازي مع ذلك، تواصل MicroStrategy تجميع البيتكوين استعدادا للموافقة المحتملة على صندوق ETF البيتكوين.

استحوذت شركة MicroStrategy التجارية على 14620 بيتكوين بقيمة 615.7 مليون دولار في الفترة ما بين 20 نوفمبر و26 ديسمبر 2023، وفقا لتقرير 8-K المقدم للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وكما ورد في المذكرات، بلغت تكلفة أحدث دفعة من البيتكوين لشركة MicroStrategy حوالي 42,110 دولار لكل عملة بيتكوين، شاملة الرسوم والمصاريف الأخرى.

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