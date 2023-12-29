مدراء وموظفون في كوين بيس يبيعون أسهمهم بعد ارتفاعها بنسبة 480% منذ بداية العام!

شهد شهر ديسمبر عمليات بيع واسعة النطاق لأسهم COIN من قبل موظفين في شركة كوين بيس، حيث برز “فريد إهرسام الثالث”، المؤسس المشارك، كأكثر البائعين نشاطا وفقا لبيانات من “Insider Alerts”.

لوحظ أن العديد من المديرين التنفيذيين وكبار المساهمين في الشركة قد قاموا ببيع أسهم الشركة مؤخرا، تزامنا مع بلوغ أسهم كوين بيس لمستويات قياسية جديدة على مدار العام.

أفادت بيانات من I”nsider Alerts” بأن الحاملين لأسهم كوين بيس من الموظفين قاموا ببيع أسهم تزيد قيمتها عن 120 مليون دولار.

تصدر “فريد إهرسام” قائمة البائعين، حيث تخلص من أكثر من 450 ألف سهم في عدة معاملات، بما في ذلك صفقة كبيرة بلغت 114142 سهم بقيمة 14.9 مليون دولار.

كما باع “لورانس جي بروك”، المدير التنفيذي للمنتجات في كوين بيس، 104,767 سهم بقيمة 18.3 مليون دولار في معاملة واحدة.

وكان “بريان أرمسترونغ”، الرئيس التنفيذي، ثالث أكبر البائعين حيث باع 146,150 سهم بقيمة 21.6 مليون دولار.

تضمنت عمليات البيع أيضا مشاركة مديرين تنفيذيين آخرين بالشركة مثل المديرة المالية “أليسيا جي. هاس” ومدير كوين بيس “راجارام جوكول” ومديرة العمليات “إميلي شوي” وآخرين، حيث قاموا ببيع أسهم بقيمة ملايين الدولارات.

على الرغم من أن سعر سهم COIN وصل إلى 185.2 دولار، بزيادة قدرها 480% منذ بداية العام، إلا أنه ما زال دون أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجل 342.9 دولار في نوفمبر 2021.

Ark Invest من أكبر المستفيدين من أسهم كوين بيس:

قامت شركة Ark Invest التابعة لـ “كاثي وود” ببيع أجزاء إضافية من أسهم كوين بيس مع وصول السهم لأعلى مستوياته السنوية.

حيث باعت Ark Invest ما مقداره 149,780 سهم من COIN بقيمة 24.2 مليون دولار من الصندوقين.

شملت تفاصيل البيع 132,782 سهم في كوين بيس بقيمة 21.5 مليون دولار من صندوق Innovation ETF و16,998 سهما بقيمة 2.7 مليون دولار من Next Generation Internet ETF.

كانت هذه الخطوة جزءا من استراتيجية Ark Invest لإعادة توازن محافظها الاستثمارية استجابة للارتفاع الأخير في سعر سهم COIN، حيث تمت عملية البيع عندما بلغت أسهم Coinbase أعلى مستوى له خلال 52 أسبوع عند 185 دولارا.

قامت Ark Invest أيضا بالتخلص من أسهم كوين بيس بقيمة 5.5 مليون دولار يوم الثلاثاء الماضي.

خلال الشهر الماضي، باعت الشركة أسهما تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار من كوين بيس.

تتزامن هذه الخطوة مع تزايد التفاؤل حول الموافقة المحتملة على صندوق ETF البيتكوين من قبل الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصة (SEC) قبل الموعد النهائي في 10 يناير 2024.

في حين أن الموافقة المحتملة على صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار أسهم العملات المشفرة حتى 10 يناير، إلا أن البيع الأخير لأسهم COIN من قبل Ark Invest يمكن تفسيره كاستراتيجية لجني الأرباح.

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