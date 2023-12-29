شركة “Worldcoin” تطلق خدمات التحقق من الهوية في سنغافورة

في خطوة لتوسيع نطاقها العالمي، أطلقت شركة Worldcoin، المعروفة بخدمات التحقق من الهوية، عملياتها في سنغافورة، بعد تقليص مؤقت لأنشطتها في الهند.

الآن، يمكن لسكان سنغافورة التحقق من “إنسانيتهم” باستخدام تقنيات Worldcoin، كما هو موضح في إعلانها الأخير.

تأتي هذه الخطوة بعد إطلاق World ID 2.0 وتوفير خط التعرف على قزحية العين من Worldcoin كمصدر مفتوح في منتصف ديسمبر.

تهدف الشركة إلى توسيع خدماتها عالميا وقد انضمت شركة Tools for Humanity (TFH)، المساهم في المشروع، إلى جمعيتين بارزتين في سنغافورة:

ACCESS وجمعية سنغافورة للتكنولوجيا المالية (SFA).

تتميز Worldcoin بأجهزة Orb الخاصة بها لمسح قزحية العين، وتكافئ المستخدمين بعملات WLD عند التسجيل في البروتوكول.

أشارت Worldcoin إلى زيادة توفر عمليات التحقق العالمية في مواقع متعددة خلال الشهر الماضي، بما في ذلك إسبانيا، ألمانيا، أمريكا الجنوبية، واليابان.

حققت الشركة نموا ملحوظا في أعداد المستخدمين والمعاملات، مع تسجيل أكثر من خمسة مليون حساب، مما جعلها واحدة من أكثر المحافظ الساخنة استخداما عالميا في 2023، إلى جانب محفظة Bitcoin.com، ووصل عدد المستخدمين النشطين شهريا إلى 1.7 مليون.

على الرغم من التوسع، قلصت Worldcoin خدماتها في الهند، وأوقفت التسجيل في البرازيل وفرنسا.

فيما يخص الأنشطة في البرازيل وفرنسا، أوضح المشروع أنها كانت تهدف لتقديم معاينات محدودة، مع خطط لإطلاق أكثر شمولية في 2024.

كما تم تعليق خدمات التحقق في الهند مؤقتا لتطوير عملية تسجيل مخصصة وآمنة.

اقرأ أيضا:

مدراء وموظفون في كوين بيس يبيعون أسهمهم بعد ارتفاعها بنسبة 480% منذ بداية العام!

شركة “Ark Invest” تكمل استراتيجية الخروج استثماريا من GBTC في ظل ترقب إطلاق ETF البيتكوين