الهند تقرر حظر منصات تداول العملات المشفرة الدولية الكبرى

أقدمت الحكومة الهندية على خطوة جريئة بإصدار قرار بحظر تسعة من أبرز موفري خدمات العملات الرقمية الافتراضية العالمية، بموجب تشريعاتها الوطنية لمكافحة غسيل الأموال.

تشمل القائمة السوداء التي تم الإعلان عنها يوم الخميس منصات تداول معروفة مثل:

Binance، Kucoin، Huobi، Kraken، Gate.io، Bittrex، Bitstamp، MEXC Global، وBitfinex.

والتي تعتبرها الحكومة بأنها تمارس أعمالها في الهند بشكل غير قانوني دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

تفرض الهند شروطا صارمة على تداول العملات المشفرة ضمن حدودها، متطلبة من منصات التداول المحلية الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك خصم الضرائب عند المصدر لكل معاملة، وتحميل ضريبة بنسبة 30% على مكاسب العملات الرقمية المشفرة.

وفقا للتشريعات، يتوجب على جميع موفري خدمات الأصول الرقمية الافتراضية، سواء كانت محلية أو دولية، الالتزام بأحكام القانون الهندي لمنع غسيل الأموال، بما في ذلك التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU IND).

حتى الآن، يوجد في الهند 31 منصة تداول عملات مشفرة مسجلة بشكل قانوني، لكن وحدة الاستخبارات المالية الهندية تشير إلى أن العديد من منصات التداول الدولية تعمل في الهند بدون التسجيل المناسب، مع خدمة قطاع كبير من المستخدمين الهنود.

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