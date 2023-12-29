بحث CoinEx: دليل شامل للنظام البيئي للبيتكوين

البيتكوين، النظام الأول في العالم للعملة الرقمية المشفرة منذ ظهورها في عام 2009، قد بلغت قيمتها السوقية مستويات خيالية تصل إلى تريليونات الدولارات.

تتميز بيتكوين ببنيتها الفريدة الموزعة للشبكة الند للند وآليتها اللامركزية للإجماع، مما يمكنها من التحرر من قيود البنية التحتية المالية التقليدية وتحقيق مدفوعات عابرة للحدود ومنع الإنفاق المزدوج.

في عام 2023، تطورت بيتكوين لتصبح أكثر من مجرد شبكة دفع بسيطة. مع ظهور النقوش، تفتح النظام البيئي للبيتكوين آفاقًا جديدة للإمكانيات. تشمل هذه الإمكانيات دعم الطبقة الثانية، الأسواق المتنوعة للتداول، الألعاب، البورصات اللامركزية (DEXs)، وحتى الميتافيرس، مما يشكل اقتصاد بيتكوين الجديد.

الهدف من هذه المقالة هو تحليل النظام البيئي للبيتكوين بشكل شامل من خلال محاور نظرية التقنية، البروتوكولات البيئية، وبيئة السوق. سنقوم بفحص المبادئ والقوة ونقاط الضعف للبروتوكولات البيئية المختلفة، وكذلك تحليل حالة التطور والآفاق المستقبلية للمشاريع البيئية المتنوعة.

البروتوكولات البيئية:

قبل الخوض في تفاصيل البروتوكولات البيئية، سنتعرف على الأساس الذي تم على أساسه إنشاء هذه البروتوكولات، وهو نظرية الأرقام الترتيبية. نظرية الأرقام الترتيبية والبروتوكولات البيئية المرتبطة بها:

تعتمد نظرية الأرقام الترتيبية على تعداد كل ساتوشي (أصغر وحدة في البيتكوين) وتخصيص هوية فردية لكل منها، مما يسمح بتتبعها ونقلها وإضفاء معنى عليها. تمنح هذه النظرية قيمة جمعية للساتوشيات، حيث يمكن جمعها كتذكارات، ويمكن لكل ساتوشي أن يحتوي على محتوى عشوائي يحدده المستخدمون، مشكلاً بذلك النقوش كتحف رقمية أصلية في بيتكوين. تمتاز النقوش بالديمومة والأمان واللامركزية كما هو الحال مع بيتكوين نفسها.

تشمل البروتوكولات المطبقة بناءً على نظرية الأرقام الترتيبية الأرقام الترتيبية، الرموز، الذرات، TTP، وغيرها.

نظرية الخريطة البتماب والبروتوكولات البيئية المرتبطة بها:

تستخدم نظرية الخريطة البتماب بيانات الكتل في بلوكتشين بيتكوين كأساس لإنشاء عالم افتراضي جديد. يتم تعيين كل إدخال للمعاملة في الكتلة إلى كتلة معينة، وبما أن حجم إدخال المعاملة لكل معاملة مختلف، فإن حجم الكتلة المعينة يختلف أيضًا.

تشمل البروتوكولات المطبقة بناءً على نظرية الخريطة البتماب الخريطة البتماب وBRC-420.

1.1 بروتوكول الأرقام الترتيبية:

تم اقتراح بروتوكول الأرقام الترتيبية من قبل كيسي رودارمور، أحد المساهمين في بيتكوين كور، في يناير 2023. يسمح هذا البروتوكول للمستخدمين بنقش النقوش على بلوكتشين بيتكوين. يُعطي البروتوكول ترتيبًا محددًا لكل ساتوشي (ساتس) ويمكن ترتيب هذه الساتوشيات بترتيب معين، مما يعطي كل ساتوشي فرادة. كل ساتوشي فريد يدعم أيضًا إضافة معلومات محددة مثل النصوص، الرموز، الصور، إلخ، مما يجعلها NFTs على سلسلة بيتكوين. هذه المعلومات الإضافية تُعرف بـ “النقش”.

منذ إطلاقه، حظي بروتوكول الأرقام الترتيبية باهتمام واسع من المجتمع. حتى ديسمبر، بلغ العدد الإجمالي للنقوش المصنوعة 476 مليون نقش.

معيار BRC-20:

مستوحى من بروتوكول الأرقام الترتيبية، اقترح @domodata معيار الرمز BRC-20 في مارس 2023. يعتقد @domodata أن الأرقام الترتيبية يمكن استخدامها ليس فقط لإصدار الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ولكن أيضًا لإصدار الرموز القابلة للاستبدال. يسمح معيار الرمز BRC-20 للمستخدمين بكتابة بيانات بتنسيق JSON تتوافق مع معيار البروتوكول الموحد كنقش في بلوكتشين البيتكوين، والتي تصبح بعد ذلك رمزًا قابلًا للاستبدال BRC-20. يمكن للمطورين إكمال إنشاء وتوزيع الرموز BRC-20 من خلال النشر، الصك، والتحويل وفقًا لهذه المعايير الثلاثة.

بعد أن أنشأ @domodata معيار الرمز BRC-20، أطلق أول رمز تجريبي BRC-20، ORDI، بعدد 21 مليون. يحتاج المستخدمون فقط إلى دفع رسوم الغاز لصكه. تبع ذلك ظهور رموز BRC-20 بشكل كبير.

دفعت طريقة الإطلاق العادلة ومشاعر الخوف من التفويت في البداية BRC-20 لتصبح البروتوكول القائم على النقوش بأعلى قيمة سوقية في نظام بيتكوين البيئي. ومع ذلك، لا يزال BRC-20 يتعرض لانتقادات بسبب بعض المشاكل الحالية:

يتقيد BRC-20 بالقيود الأساسية لشبكة بيتكوين مثل بطء سرعة المعاملات وارتفاع رسوم المعاملات وعدم دعم العقود الذكية، إلخ. في الأشهر القليلة الماضية، أصبح الازدحام في شبكة بيتكوين أكثر حدة بسبب الزيادة في رموز BRC-20.

معظم رموز BRC-20 لا تمتلك قدرات فعلية ويمكن اعتبارها مجرد رموز فكاهية.

الاعتماد على الخوادم المركزية لاسترجاع بيانات كتل بيتكوين يمكن أن يؤدي إلى نتائج استعلام مختلفة لرصيد رمز معين على منصات مختلفة، مما يشكل مخاطر مركزية محتملة مثل BRC-20.

1.2 بروتوكول النقوش الرموز الترتيبية (Runes Inscription Ordinals):

بعد ظهور معيار الرمز BRC-20، أكد مؤسس الأرقام الترتيبية، كيسي، أن BRC-20 جلب الكثير من النقوش الرديئة وأن شبكة بيتكوين بحاجة أيضًا إلى بروتوكول فعّال للرموز القابلة للاستبدال. لذا في سبتمبر 2023، اقترح كيسي رودارمور بروتوكول النقوش الرموز الترتيبية (Runes Inscription Ordinals). يعتقد أن معظم بروتوكولات الرموز القابلة للاستبدال (FT) المتاحة في السوق اليوم معقدة وصعبة في توفير تجربة جيدة للمستخدم. ويأمل في إنشاء بروتوكول بسيط مبني على UTXO يمكنه توفير تجربة جيدة لمستخدمي بيتكوين للرموز القابلة للاستبدال.

بروتوكول الرموز الرونية (Runes):

يتم حمل أرصدة الرونية بواسطة UTXOs، والتي يمكن أن تحتوي على أي عدد من الرونات. يتميز البروتوكول بأنه بسيط قدر الإمكان، ولا يعتمد على البيانات خارج السلسلة، ويتوافق بشكل كبير مع نموذج UTXO الأصلي للبيتكوين، مما قد يجذب المطورين أو المستخدمين لاعتماد البيتكوين نفسه. ما زال بروتوكول الرونات في مرحلة التطوير ويتعين اختبار تطبيقه الفعلي. بروتوكول الذريات (Atomicals) أو ARC-20:

في سبتمبر 2023، اقترح مطور مجهول بروتوكول الذريات لتعويض نقص الأرقام الترتيبية. يمكن للذريات أيضًا تحقيق صك الأشياء الرقمية ونقلها وتحديثها على كتل البيتكوين. تشمل هذه الأشياء الرقمية الرموز، NFTs، الهويات الرقمية، وكتل الأرض الافتراضية. يحدد معيار بروتوكول ARC20 أن 1 رمز = 1 ساتوشي، وأدنى وحدة للرموز في معلومات الرمز هي الساتوشي، أي أنها تختلف عن صك النقوش في بيانات الشهادة المنفصلة لـ BRC-20. يمكن توفير الضغط على المؤشرات من خلال حساب عدد الرموز مباشرةً عبر مخرجات المعاملات غير المستخدمة (UTXO). يقلل الذريات من الاعتماد على المؤشرات الطرفية ويهدف إلى إنشاء طريقة توزيع رمزية مركزية ومضادة للتلاعب وعادلة على شبكة البيتكوين.

يعتمد الذريات على آلية عمل Bitwork. يحاكي Bitwork آلية إثبات العمل لشبكة البيتكوين. يحتاج المستخدمون إلى التعدين باستخدام CPU/GPU أثناء الصك، والذي يمتلك حواجز تقنية أعلى من صك BRC-20 المعتمد على الغاز. يوفر ARC20 أيضًا وضع صك مباشر لتسهيل على الأطراف المشروعة إنشاء UTXO يحتوي على المعروض الكلي وصك جميع رموز ARC20 دفعة واحدة.

يحدد الذريات الحاوية الرقمية الخاصة بـ NFT في البروتوكول والتي تم تعيينها خصيصًا لمجموعات NFT. يمكن للطرف المشروع صك الـ NFT في الحاوية بعد الصك ومواصلة إضافة المحتوى لاحقًا. يمكن لـ Realm في الذريات أن تعمل ليس فقط كهوية رقمية ولكنها تقبل الرموز، تستضيف المواقع، وتمكن حكم الـ DAO. كان أول رمز ARC-20 على الذريات هو ATOM بإجمالي عرض 21 مليون، والذي تم تعدينه خلال 5 ساعات.

على الرغم من أن الذريات أحرزت بعض التحسينات التقنية استنادًا إلى الأرقام الترتيبية، فإن بنيتها التحتية لا تزال أقل تطورًا. أدت أسواق الذريات وsatsX إلى سرقة ATOMs للمستخدمين بسبب مشاكلها الخاصة. وقد أنفقت بعض المحافظ الـ ATOMs كما لو كانت BTC عادية لأنها لا تدعم ARC20.

بروتوكول TTP (Trac-Tap-Pipe):

يحتوي TTP على 3 بروتوكولات: Trac، Tap، وPipe. تم تصميم TTP أيضًا لمعالجة النقص في الأرقام الترتيبية المذكورة سابقًا، والاعتماد على المؤشرات الطرفية المركزية، ونقص الأمان واللامركزية.

الخلاصة:

جذب نظام بيتكوين البيئي العديد من مطوري الإيثيريوم.

يمكن ملاحظة ظلال مشاريع نظام إيثيريوم البيئي في النظام البيئي الحالي للبيتكوين.

يحاول العديد من المشاريع إدخال أصول بيتكوين إلى نظام إيثيريوم البيئي لتحسين استفادة التمويل اللامركزي (DeFi). ومع ذلك، فإن مشاريع بيتكوين DeFi ليست مصممة بشكل مثالي. العديد منها يقوم فقط بتكرار أساليب إيثيريوم المستهلكة على بيتكوين، مفتقرًا إلى الابتكار مع التضحية باللامركزية والخصائص الأصلية لبيتكوين. قد لا يكون بناء DeFi على بيتكوين هو الخيار الأمثل، نظرًا لأن DeFi على إيثيريوم تلبي معظم الاحتياجات بتجربة مستخدم أفضل بكثير مما يمكن أن توفره بلوكتشين بيتكوين.

حرب بيكسل تمثل محاولة مشجعة للألعاب الكاملة على سلسلة بيتكوين، حيث تعرض كيف يمكن للنقوش التكرارية إنشاء أصول داخل اللعبة أكثر تعقيدًا مثل تعيين تغييرات الحالة للأدوار والدعائم. تحتاج الألعاب الكاملة على سلسلة بيتكوين في المستقبل أيضًا إلى معالجة سلاسة التفاعل على بيتكوين ودمج آليات تنافسية أكثر لزيادة المتعة.

يوفر أيضًا الميتافيرس الذي تشغله بروتوكول Bitmap مجالًا للتخيل. على عكس الميتافيرس على إيثيريوم مثل ديسنترالاند وساندبوكس حيث يتم تحديد ندرة الأراضي وصفاتها من قبل الطرف المشروع، يكون عملية توزيع الأراضي في Bitmap أكثر عدالة، حيث تتطلب رسوم غاز للمطالبة بملكية الكتلة بطريقة لامركزية. ومع ذلك، مع وجود العديد من حلول الميتافيرس الناضجة على إيثيريوم بالفعل، يمكن بسهولة تكرار البناء على بيتكوين ويتطلب توافقًا في آراء المجتمع.

خاتمة:

على مدى العقد الماضي، كان يُنظر إلى بيتكوين دائمًا على أنها الذهب الرقمي لـ “تخزين القيمة” مع انتقادها لبطء المعاملات وارتفاع الرسوم. على الرغم من الجهود المستمرة حول حلول الطبقة الثانية مثل شبكة Lightning والسلاسل الجانبية، إلا أن أيًا منها لم يحدث ضجة كبيرة في نظام بيتكوين البيئي حتى ظهور الأرقام الترتيبية. يبين ذلك أن النقوش أو NFTs ربما يمكن استخدامها لبناء النظام البيئي لبيتكوين.

قد يكون أمام نظام بيتكوين البيئي طريقًا طويلًا. كما هو موضح في مشاريع النظام البيئي، بسبب القيود البنيوية، تعاني تجربة المستخدم وتطوير النظام البيئي بشكل كبير، مما يجعل من الصعب بناء مشاريع DeFi أصلية. ومع ذلك، يمكن للألعاب الكاملة على سلسلة بيتكوين والميتافيرس أن تعمل كبوابات لنظام بيتكوين البيئي. ستكون التصميمات المبنية على النقوش التكرارية أكثر توافقًا مع فلسفة تصميم بيتكوين.

بشكل عام، توفر الأرقام الترتيبية المفتاح لبيتكوين لفتح الباب إلى عوالم جديدة. يمكن أن يكون تأثيرها أعمق من أي حل توسعي. يحول بيتكوين من شبكة دفع فردية إلى بنية تحتية تدعم سيناريوهات تطبيق غنية، مما يوفر مجالًا أوسع للتخيل حول مكانة بيتكوين في الاقتصاد الرقمي.

يمكن توقع استمرار ازدهار التطبيقات حول مفاهيم مثل NFT والميتافيرس، مشكلة عالمًا رقميًا فوق بيتكوين، مما يساعد في جذب المستخدمين الأصغر سنًا، تحسين الوعي بالعلامة التجارية، وتقديم مساحة خيال جديدة كليًا. سيتوسع نظام بيتكوين البيئي تدريجيًا من “الذهب الرقمي” الفردي إلى منصة شاملة تخدم الاقتصاد الفعلي.

ما ورد أعلاه لا يشكل نصيحة استثمارية. يرجى ملاحظة مخاطر الاستثمار.

المقالة منشورة بالتعاون مع منصة كوين اكس.

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