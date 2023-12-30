مجموعة قراصنة يستنزفون 4.4 مليون دولار من LINK: التفاصيل هنا

قامت مجموعة “Pink Drainer”، المعروفة بسمعتها السيئة في سوق العملات المشفرة، بتنفيذ عملية تصيد احتيالي معقد أدت إلى خسارة 4.4 مليون دولار من عملات Chainlink (LINK).

استهدفت السرقة الإلكترونية الأخيرة ضحية واحدة، حيث وقع هذا الشخص فريسة لتكتيك خادع أدى إلى توقيع معاملة مرتبطة بوظيفة “زيادة الموافقة”.

تعد وظيفة “زيادة الموافقة” إجراء قياسي في عالم العملات المشفرة، وتسمح للمستخدمين بتحديد الرموز التي يمكن نقلها بواسطة محفظة أخرى.

وبدون علم الضحية، سمح هذا الإجراء بنقل غير مصرح به لـ 275,700 من عملة LINK عبر معاملتين منفصلتين.

كشفت منصة “Scam Sniffer”، المتخصصة في أمن العملات المشفرة، أن الرموز تم استنزافها في عمليتي نقل منفصلتين.

في البداية، تم تحويل 68,925 من عملات LINK إلى محفظة مُعرّفة على “Etherscan” بـ “PinkDrainer: Wallet 2”.

أما الباقي، وهو 206,775 LINK، فقد تم إرساله إلى عنوان مختلف ينتهي بـ “E70e”.

أفاد “ZachXBT” وهو محقق معروف في مجال العملات المشفرة، أن الأموال المسروقة تم تحويلها بسرعة إلى الايثيريوم (ETH) وغسلها من خلال خدمة “eXch”، مما يزيد من صعوبة تتبع العملات المسروقة.

أكد تحقيق “Scam Sniffer” تورط مجموعة “Pink Drainer” في هذه السرقة، على الرغم من أن الطريقة الدقيقة المستخدمة لإجبار الضحية على السماح بنقل العملات لا تزال غير واضحة.

كما حددت منصة “Scam Sniffer” ما لا يقل عن 10 مواقع احتيال جديدة مرتبطة بـ “Pink Drainer” خلال 24 ساعة الماضية.

تم ربط منظمة “Pink Drainer”، المعروفة بهجماتها على منصات مثل تويتر وDiscord، بحوادث تشمل Evomos وPika Protocol وOrbiter Finance.

وفي وقت سابق من هذا العام، تورطوا أيضا في عملية احتيال حيث تظاهروا بأنهم صحفيون متخصصون في العملات المشفرة، مما أدى إلى سرقة ما يقرب من 3 مليون دولار من أكثر من 1932 ضحية.

تُظهر أحدث البيانات من “Dune Analytics” تصاعد أنشطة “Pink Drainer”، حيث بلغ إجمالي الخسائر 18.7 مليون دولار، مما أثر على 9,068 ضحية حتى تاريخ نشر هذه المقالة.

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