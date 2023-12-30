تقديم طلب جديد لصندوق ETF البيتكوين بواسطة VanEck

قامت شركة VanEck للاستثمار بخطوة كبيرة في سباق الحصول على موافقة لإطلاق صندوق تداول البيتكوين (ETF)، وذلك من خلال تقديم ملف S-1 معدل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

تعكس هذه الخطوة، إلى جانب حملة قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على إمكانيات البيتكوين، التزام VanEck بأن تكون في طليعة مجال صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة.

يأتي هذا التقديم المعدل في لحظة حرجة حيث تقوم العديد من الشركات بتعديل عروضها استعدادا لمواعيد القرارات النهائية للجنة الأوراق المالية والبورصات في الشهر المقبل.

في تطور مهم ضمن القطاع، عينت شركة “بلاك روك”، العملاقة في الصناعة، كل من “جين ستريت” و”جي بي مورغان” كمشاركين معتمدين (APs) في ملفها المحدث، مما يضع وتيرة تنافسية في سباق الموافقة على ETF.

يكشف التعديل الأخير الذي أجرته VanEck عن تحول استراتيجي نحو النهج النقدي فقط لصندوق ETF البيتكوين الخاص بها، مما يميزه عن المقترحات السابقة التي تضمنت آليات عينية والتي لم تحصل على موافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

من خلال إطلاق حملة تسويقية جديدة إلى جانب التسجيل، تعزز VanEck جاذبيتها لكل من المستثمرين المؤسسات والأفراد.

لم يتم تحديد نقاط الوصول رسميا في هذا التعديل، ولكن شرط نشرة الإصدار الفعالة قبل الإطلاق يعني أنه سيتم الكشف عن التفاصيل مثل شركات التأمين والرسوم المرتبطة بها في الوقت المناسب، مما يوفر الوضوح للمستثمرين المحتملين.

هل هناك طفرة قادمة في نشاط تداول البيتكوين؟

مع استعداد الصناعة لإطلاق صندوق ETF البيتكوين المحتمل، أعلنت منصة تداول العملات المشفرة الرئيسية كوين بيس عن استعدادها لزيادة نشاط التداول.

أكد متحدث باسم كوين بيس أن أنظمتهم تم إعدادها على نطاق واسع في حالة حصول الموافقة على ETF البيتكوين، وهي مصممة للتعامل مع الزيادات في حجم التداول والسيولة.

يأتي هذا الضمان في الوقت الذي تتوقع فيه كوين بيس طلب أكبر على أنظمتها مع إطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة.

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