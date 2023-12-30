منصة كندية لتداول العملات المشفرة تعلق عمليات السحب بعد خرق أمني

منصة تداول العملات المشفرة الكندية تعلق عمليات السحب بعد خرق أمني

تعرضت “Catalyx”، وهي منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة في كندا، لاختراق أمني أدى إلى فقدان أموال العملاء.

وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن قيمة الخسائر، فقد قررت المنصة تعليق عمليات سحب العملات المشفرة والورقية أثناء التحقيقات الجارية.

أصدرت شركة “CatalX CTS”، التي تدير “Catalyx”، بيان صحفي يشير إلى احتمالية تورط أحد الموظفين في عملية الاختراق.

وقد تعاقدت الشركة مع “ديلويت”، شركة الاستشارات والتدقيق الكبرى، لتقديم خدمات محددة في عمليات التحقيق.

نتيجة لهذه الخسارة، تم تعليق جميع عمليات السحب والتداول على منصة “Catalyx” مؤقتا.

وعلى الرغم من عدم تحديد حجم الخسارة بالضبط، وعدت “CatalyX” بتقديم المزيد من التفاصيل حول نتائج تحقيق “ديلويت”.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من إصدار هيئة الأوراق المالية في ألبرتا أمر وقف التجارة لمدة 15 يوما ضد “CatalX” ومديرها التنفيذي “جاي بارك”، الذي ينتهي في 5 يناير 2024، مع إمكانية التمديد من قبل الهيئة التنظيمية.

وفي سياق ذي صلة، تعرضت شركة “Kronos Research” لأبحاث وتسويق العملات المشفرة في تايوان لحادث مماثل يتعلق بمفاتيح API الخاصة بها.

ومع استمرار عمليات الاختراق والسرقة في القطاع، أشار تقرير حديث من “TRM Labs” إلى انخفاض في قيمة العملات الرقمية المشفرة المسروقة في عام 2023، حيث بلغت 1.7 مليار دولار، مقارنة بـ 4 مليار دولار في عام 2022 ويعود التحسن وانخفاض قيمة المسروقات بسبب تنفيذ إجراءات أمنية قوية من قبل شركات العملات الرقمية المشفرة.

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